نوال الزغبي في مسلسل حسن الرداد

“بدي حقوقي”، هكذا ردّت النجمة الذهبية نوال الزغبي ممازحة الجمهور وذلك بعد ظهور صورتها وهي طفلة ضمن أحداث مسلسل “شاهد عيان” على أنها صورة للبطلة هنا شيحة وهي صغيرة.

جمهور النجمة اللبنانية رصد اللقطة ضمن أحداث العمل، الذي يلعب بطولته النجم حسن الرداد اخراج محمد حماقي وتأليف أحمد مجدي، وقام بنشرها على مواقع التواصل معلقاً: “في مسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد وهنا شيحة وضعوا صورة نوال الزغبي وهي طفلة على اساس انها صورة البطلة وهي صغيرة ولكنهم لم يعلموا ان حتى نوال الزغبي الطفلة مشهورة وكل العالم يعرفها”.

نذكر ان علاقة مودة كبيرة تربط نوال الزغبي بالجمهور المصري الذي يكن محبة لنوال التي لا تفوت فرصة والا تتحدث عن هذا الجمهور المميز.

آخر أعمال النجمة الذهبية أغنية “اتحاربت” وهي تتر مسلسل “سلطانة المعزّ” للنجمة المصرية غادة عبدالرازق. هذا التعاون بين نوال وغادة، هو الأول لهما، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة “الناس العزاز” لمسلسل “لأعلى سعر” للنجمة المصرية نيللي كريم.