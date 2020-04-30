لأول مرة، كاريس بشار ترد على نادين ن. نجيم

لأول مرة ردّت الممثلة السورية كاريس بشار على التصريح المفبرك الذي نسب للممثلة اللبنانية نادين ن. نجيم التي نفت بدورها هذا الكلام المنسوب إليها في حينه.

أكدت “بشار” في لقاء اعلامي الى أنها صُدمت حينها وتفاجأت من الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل على نادين نجيم التي نفت التصريح من قبلها وقالت متسائلة: “لكن لو فرضنا أن الموضوع حصل ألا يحق لها التعبير عن رأيها”. معبرة عن استغرابها حول الهجوم الذي حصل على نادين وقالت “وكأن ممنوع نعبّر عن رأينا.. حق طبيعي ومشروع لكل شخص أن يعبّر عن رأيه”.

بدورها نشرت نادين الفيديو عبر حسابها على تويتر وقالت: “حبيبتي كاريس انت نجمة بأدائك وأخلاقك وانا احترمك واحبك، وكل الذي يعرفني يعلم ان رأيي الشخصي يبقى في قلبي لأنني أقدر مجهود وتعب كل ممثل وانا نفيت هذا الكلام الكذب عن لساني لأنه لا يمثلني ولا يمثل شخصيتي وأسلوبي في الحياة”.

وكانت نادين نسيب نجيم قد تعرضت لهجوم عنيف من قبل البعض الذين اتهموها بتصريح مفبرك تهاجم فيه كريس بشار وتقول فيه “ان كاريس لا تقنعني وتحتاج الكثير للوصول الى هذه المرحلة”، إلا ان نادين خرجت عن صمتها ونفت هذا التصريح الكاذب المنسوب إليها حينها. لقراءة تفاصيل الواقعة (تصريح كاذب لـ نادين نسيب نجيم عن ممثلة سورية أشعل مواقع التواصل)