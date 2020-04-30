ميغان ماركل تظهر بقلادة "زرقاء" تحمي من المشاعر السلبية.. إليك ثمنها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلك دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل عقلية شرقية تؤمن بالحسد والخوف من المشاعر السلبية تجاهها، فدائمًا ما تظهر بإكسسوارات لها رموز تحمل هذا المعنى.

وظهرت ميغان بقلادة بـ "خرزة زرقاء" تبلغ قيمتها 168 دولارا للحماية من المشاعر السلبية، بعد 6 أشهر من ارتدائها قلادة مماثلة في الجولة الملكية مع الأمير هاري إلى جنوب أفريقيا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

جاء ذلك خلال لقاء لماركل البالغة من العمر 38 عامًا، بصفتها راعية للمؤسسة الخيرية Smart Works، مع شابّة بريطانية من منزلها في لوس أنجلوس لتقديم المشورة والتشجيع قبل إجرائها مقابلة عمل.

وظهرت الدوقة وهي ترتدي قلادة من علامة Edge of Ember's، والتي تتخد من لندن مقرا لها، تتميز بعين زرقاء وتوصف على الإنترنت بأنها تحمي مرتديها من المشاعر السلبية.

لا تُعد هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها ميغان ماركل نفس الرمز، بعد أن اختارت ارتداء قلادة بقيمة 561 دولارًا في جولة في جنوب أفريقيا في سبتمبر الماضي.

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وتمتلك ميغان ماركل العديد من الأنماط المتشابهة في صندوق المجوهرات الخاص بها، فلديها قلادة الحب الذهبية التي صممتها المصممة البريطانية صوفي ليز، والتي تزينها علامة زائد من الماس وعلامة ناقص من الياقوت مع عبارة "+ qu'hier ، - que ديمين"، إشارة إلى كلام الشاعر الفرنسي في القرن التاسع عشر روزموند جيرارد:" كل يوم أحبك أكثر من أمس".

وسبق أن ارتدت قلادة من Almedara على شكل الكف "خمسة وخميسة"، المعروفة على نطاق واسع في الشرق الأوسط، وعين أخرى، ولديها أيضًا قلادة ذهبية فاخرة مزينة بحرف A والتي ترمز لابنها آرتشي، من علامة تجارية أسترالية.

كما ظهرت في الماضي بخاتم مثير للجدل بقيمة 440 دولارًا، أشارت التقارير إلى أن الخاتم صمم خصيصًا ليجلب لمالكه الحماية والسعادة والحظ والصحة والثروة.

وجاء الخاتم المصنوع من الياقوت على شكل "خمسة اليد" – خمسة وخميسة - وهي تميمة منتشرة في الشرق الأوسط بشكل كبير، بتوقيع العلامة التجارية "ميلكا".