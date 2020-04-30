عبدالمجيد عبدالله يدخل في سجالات مع متابعيه.. أحدهم وضعه بموقف محرج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله في سجال مع متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعدما أعلن عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع شهر رمضان الكريم وتحمل اسم "سامح الله احتياجي"، ما تسبب في حالة من الجدل بين المتابعين، تلقى على إثرها عددًا من الردود المسيئة.

وأعاد هذا السجال الجديد بين عبدالمجيد عبدالله ومتابعيه للأذهان مسألة مغادرته موقع "تويتر" نهائيًا مطلع مارس الماضي، حيث تناول مغردون الأمر مجددًا بأن نجم الغناء السعودي يغضب بسبب مثل هذه السجالات وربما يغادر الموقع مجددًا.

وقال عبدالمجيد عبدالله، في تغريدته عبر "تويتر": "(سامح الله احتياجي) توزيع البطل عصام الشرايطي من الألبوم 2020"، وبدأ سجال مع المتابعين والفنان السعودي بينما هنأه آخرون على طرح الأغنية الجديدة.

ورأى فريق من المغردين أن هذا الطرح حاليًا لا يتناسب مع شهر رمضان، إضافة إلى أن البعض اعترض على توقيت التغريدة أيضًا، وقال مغرد يُدعى "أبو سليمان" وبدأ السجال بقول أحد المتابعين: "أتوقع غلطة تنزل تغريدة في هذا الوقت والساعة مصلين الفجر وصايمين وتقول ألبوم منت صابر أقلها بالليل غلطة الشاطر عشر وعبدالمجيد بمليون".

وردّ عليه عبدالمجيد عبدالله قائلًا: "جزاك الله خير يا بوسليمان وتغريدتي ماهي غلطة ومش مجبور إنك تشوفها وإذا عالنصف دقيقة فيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي مو عاجبه لا يدخل".

وأحرجه متابع قائلًا: "شيطانك ما يتصفد أبدًا برمضان ولا غيره"، ليرد الفنان السعودي: "متصاحب معاه خليته يسلم".

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وكتب مغرد آخر يقول: "احترم شهر رمضان تكفى خلنا نصوم لان لو نزلت بسمعها طول الشهر حسناتي بتطير"، فقال له عبدالمجيد عبدالله: "على مسؤوليتي ماحتطير وأنا احترم كل الأشهر".

بالمقابل أشاد العديد من المتابعين باختيارات عبدالمجيد عبدالله لأغانيه وخاصة الكلمات مؤكدين أنهم بالانتظار، إلا أن الانتقادات التي طالت الفنان السعودي كانت أكثر من كلمات الإشادة، وغالبيتهم اعترضوا على توقيت إعلانه عن الأغنية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت إحدى الحسابات المهتمة بالمشاهير عبر "تويتر" بنشر إحدى السجالات بين الفنان السعودي وأحد متابعيه والتي أحرجه فيها بعدم احترامه للشهر الفضيل ورد "عبدالله" عليه بأنه يحترم كل الأشهر.

ومن هذه التغريدة تحدث الكثيرون عن مواقف عبدالمجيد عبدالله المستمرة مع متابعيه والتي غالبًا ما تشكل سجالات مع المغردين، واستذكر البعض مشهد مغادرته "تويتر" في وقت سابق.

ويمتلك عبدالمجيد عبدالله، قاعدة جماهيرية كبيرة، وانقطع عن الساحة الفنية لفترة طويلة، قبل أن يعود بشكل محدود في الفترة الماضية، بالتزامن مع نشاطه عبر حسابه في موقع تويتر الذي يتابعه فيه قرابة ثلاثة ملايين متابع.