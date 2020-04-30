تلفزيون الكويت يحذف 15 دقيقة من "آل ديسمبر".. والجمهور مصدوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه العديد من المسلسلات والبرامج مشاكل كثيرة أثناء عرضها، منها ما يتعرض للانتقاد فيجبر صُناع العمل على الرد، ومنها ما تقوم المحطات التي تبثها بحذف أجزاء منها دون الرجوع إلى صناعها ودون تبيانِ أي أسباب، كما حدث مع المسلسل الكويتي "آل ديسمبر"، والذي عاد به الفنان طارق العلي بعد غيابٍ عن الشاشة لمدة 3 أعوام.

وبحسب مؤلف ومنتج العمل بندر السعيد فإن التلفزيون الكويتي قام بحذف ما يقارب 15 دقيقة من الحلقة الخامسة ليقوم فقط ببث 17 دقيقة من أصل 32 دقيقة وهي مدة الحلقة الأصلية، على الرغم من أنها عُرضت كاملةً عبر منصات وشاشات العرض الأخرى مثل "روتانا خليجية وروتانا كوميدي وتلفزيون الفجيرة" وغيرها، مستغربا ما حدث.

وقال السعيد في تصريحٍ صحفيٍ له: "الحلقة جاءت بعنوان القلطة، وكان مضمونها عبارة عن تحدٍ بين الشخصيتين الرئيسيتين للمسلسل، اللتين يلعبهما النجمان طارق العلي وجمال الردهان في فن القلطة"، متابعا: "استغربنا قيامهم بحذف تلك المشاهد من دون الرجوع لنا كجهة منتجة أو إبلاغنا بالملاحظات، على الرغم من تسليمنا للحلقات الخمس عشرة الأولى للتلفزيون قبل شهر رمضان وإطلاعهم على كل تفاصيل المسلسل".

فيما اعتبر الفنان جمال الردهان أن ما حدث كان تشويها للحلقة، وأنه في حال كانت من باب الرقابة فإنها يجب أن تكون عن دراية ووعي بالهدف من حذف مشاهد القلطة، وهي فن شعبي، وليست حكرا على فئة معينة او قبيلة او جهة، هذا فن شعبي متاح للجميع، ولم نسخر من أي شريحة مجتمعية، لأننا نقدم خليطا بجميع فئاته، نقدم مادة كوميدية خفيفة دون إسفاف أو سخرية.

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وأضاف الردهان: " كنت أتمنى العودة لنا كصناع للعمل لمناقشتنا قبل أن يتم اتخاذ إجراء غير مفهوم".

وعلى الرغم من عدم تبيان الأسباب الموجبة لهذا الحذف، إلا أنَّه كان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي نصيبٌ من التعليق على الموضوع إذا قالو إنه لا يحتاج لتفسير؛ إذ إنَّ المسلسل برمته تافه ولا يستحق المشاهدة، عدا عن أنهم حذفوه احتراما للمشاهد وللموروث الفني "القلطة" الذي تم تشوييه في الحلقة، كما ذكر آخرون أنَّ طارق العلي أفلس فنيا وكان يجب حذف المسلسل كاملاً.

يُذكر أنَّ قصة مسلسل "آل ديسمبر" خيالية تدور في إطار كوميدي فنتازي عن قبيلة نزحت من روسيا، واستوطنت دول الخليج، وكل يوم يتعرضون لمواقف وقصص متنوعة، وهو من تأليف بندر طلال السعيد وعبدالله العريفان، وإخراج نعمان حسين، وبطولة كل من طارق العلي وجمال الردهان، ومرام وميس كمر، ومحمد الفيلكاوي، ومحمد الصراف، وهبة العبسي، وهيام الحسن، ويوسف المطر، وبجاد محمد، وجاسم البلوشي.