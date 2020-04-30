هل زين مالك هو بالفعل والد طفل جيجي حديد.. قد يكون هذا الشاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الإعلان عن خبر حمل عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد، 25 عامًا، من المغني البريطاني من أصول باكستانية زين مالك 27 عامًا، وتأكيد يولاندا حديد والدة جيجي الخبر بمشاركة منشور لطيف توضح فيه أنها لا تصدق أنها ستصبح جدة، اندلعت الأقاويل والشائعات التي تروج لأن والد الطفل الحقيقي هو عارض الأزياء الأمريكي تايلور كاميرون الذي واعد حديد في أواخر عام 2019.

ونشرت مجلة " كوسموبوليتان" البريطانية، أن عارض الأزياء الأمريكي تايلور كاميرون 27 عامًا قد نشر مقطعًا عبر "إنستغرام" يقوم فيه ببعض التمرينات الرياضية، وبعدها بدأ في دردشة حية مع محبيه ومتابعيه وتفاجأ بتعليقات تهنئه على كونه سيصبح والدًا لطفل جيجي حديد.

وما كان من تايلور إلا أنه نفى بشدة الأقاويل التي تشير إلى أنه والد الطفل الذي تنتظره حديد، وأكد أن الجميع مخطئون بشأن هذا الأمر وأنه يجد هذه الأقاويل غير لائقة ومزعجة، وحث متابعيه على عدم العبث في مثل هذه الأمور.

Advertisements

ولكن وفقًا لما نشرته مجلة "تي إم زد"، فإن هناك بعض الحسابات الرياضية التي تشير لاحتمالية أن يكون كاميرون هو والد الطفل.

فعندما تم الإعلان عن حمل حديد، أكدت الأنباء أنها حامل فيما يقرب من 20 أسبوعًا أي في الشهر الخامس، وبالعودة لتاريخ بداية الحمل سنجد أنفسنا نصل لأوائل شهر ديسمبر لعام 2019، أي بعد فترة قصيرة من انفصالها عن كاميرون ، وفي ذلك الوقت بدأت الشائعات عن عودة الثنائي حديد ومالك مرة أخرى، لذلك استبعد المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون مالك هو الأب.

والجدير ذكره أنه بعد فترة قصيرة من المواعدة التي جمعت كاميرون وحديد، ظهرت جيجي بعدها وهي ترتدي سترة مكتوب عليها عبارة "الولاد يكذبون، مع السلامة" وهذا الأمر اعتبره البعض بمثابة توضيح لسبب انفصالها عن كاميرون.

وشهدت العلاقة بين حديد ومالك اضطرابات بين الانفصال والعودة، فقد بدأت علاقتهما العاطفية منذ خمس سنوات وانفصلا في عام 2018 ثم عادا للظهور معًا مرة أخرى، وأكد الثنائي على عودتهما عندما احتفلا سويًا بعيد الحب في شهر فبراير من العام الجاري.