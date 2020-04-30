بينهم امرأة.. أغلى 10 مصارعين تقاضيا للأجور لعام 2020 (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحظى لعبة المصارعة الحرة بشعبية قوية حول العالم، يتابعها الملايين بشغف، وينتظرون بطولاتها على أحر من الجمر، كما أن لها نصيبا كبيرا من التشجيع في الوطن العربي على غرار البطولات الكروية الأخرى، لكن الجمهور لا يعرف الأجور التي يتقاضاها المصارعون في لعبتهم.

ويتقاضى نجوم المصارعة التابعون لشركة WWE الأمريكية الملايين من الدولارات وفق ما كشفته مجلة "فوربس"، مشيرة إلى أن مجموع ثروة المصارعين الـ 10 في قائمة أعلى الأجور لعام 2020 تبلغ 38.5 مليون دولار قبل الضرائب في 2019.

وأظهرت القائمة السنوية الأخيرة التي تم نشرها في 2020 ارتفاعًا قدره 30.8 مليون دولار مقارنة مع أجر المصارعين في 2018 وأوضحت "فوربس" بأن الأجر الذي يتقاضاه نجم المصارعة الحرة ينقسم ما بين أجر أساسي تتفاوض شركة "دبليو دبليو إي" معه على حدة، إلى جانب أرباح تتعلق بتحقيق عروض ومهرجانات مصارعة أصداء جيدة، وجزء من مكاسب المنتجات الترويجية التي تحمل اسم وشكل المصارع في الأسواق، كالدمى والأكواب وغيرها.

وفاجأت مجلة فوربس بدخول امرأة مُصارعة لأول مرة في قائمتها لعام 2020 وهي الأيرلندية بيكي لينش، أما أعلى الأجور فكانت على النحو التالي

1 - بروك ليسنر Brock Lesnar

يتقاضى أجرًا يصل إلى 10 ملايين دولار، حيث يعد من أشهر المصارعين، وبطل "يو إف سي" السابق، يشتهر بضرباته العنيفة "إف 5"، ويلقب بـ" الوحش".

2 - رومان رينز Roman Reigns

أحد المصارعين الذين يحظون بشعبية كبيرة حول العالم، يتقاضى أجرًا يصل لـ 5 ملايين دولار، وهو أحد أعضاء فريق "ذا شيلد" والملقب بـ"الكلب الكبير" رومان.

3 - راندي أورتن Randy Orton

جاء المصارع الملقب بـ"الأفعى" في المركز الثالث، ويتقاضى أجرًا يبلغ 4.1 مليون دولار، كما أنه يحظى بجماهيرية كبيرة.

4 - سيث رولينز Seth Rollins

يتقاضى أجرا يصل لـ 4 ملايين دولار، وهو أحد الأعضاء السابقين في فريق "ذا شيلد".

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5 - تريبل إتش Triple H

يتقاضى أجرًا يصل إلى 3.3 مليون دولار عن ظهوره الرسمي داخل الحلبة، إضافة إلى أنه يشغل منصبا إداريا كالمدير التنفيذي لشركة " WWE".

6 - بيكي لينش Becky Lynch

أصبحت أول امرأة مصارعة تنضم لقائمة مجلة "فوربس"، وتتقاضى أجرًا يبلغ 3.1 مليون دولار.

7 - بيل غولدبيرغ Bill Goldberg

رغم تقدمه في العمر فإنه تمكن من حصد المركز السابع بأجر يصل إلى ثلاثة ملايين دولار.

8 - شين ماكمان Shane McMahon

ليس مصارعًا محترفًا، ودائما ما يظهر بملابس عادية، إلا أنه شارك في 15 مباراة خلال 2019، وهو ما جعله يجني 2.1 مليون دولار ويحتل المركز الثامن، كما أنه نجل رئيس شركة " WWE" فينس ماكمان.

9 - ستيفاني ماكمان Stephanie McMahon

تعد من أكثر الشخصيات جماهيرية داخل حلبة المصارعة، وتلفت الأنظار حولها بسبب قراراتها التعسفية تجاه المصارعة بصفتها من مجلس إدارة الشركة، لتجني من وراء ذلك 2 مليون دولار، كما أنها ابنة فينس ماكمان، رئيس شركة " WWE".

10 - برون سترومان Braun Strowman

توج بطولة مياراة "كراون جول" في السعودية، ويتقاضى 1.9 مليون دولار.

يذكر أن " WWE" سرحت العديد من المصارعين بسبب تقليل النفقات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، كان أبرزهم كيرت آنجل Kurt Angle وسارة لوغان Sarah Logan، والثنائي لوك غالوز Luke Gallows وكارل أندرسون Karl Anderson، وإريك روان Erick Rowan، روسيف Ruse، وهيث سليتر Heath Slater وزاك رايدر Zack Ryder.