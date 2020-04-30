شكرا لقرائتكم وائل جسار: ليس سهلاً البقاء بين 4 جدران وهكذا أقضي وقتي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك الفنان وائل جسار مجموعة من الفنانين في تسجيل أوبريت بعنوان "أنت الأقوى"، هو رسالة مصر للإنسانية ولتشجيع الشعوب على التكاتف والتفاؤل، ويعود ريع هذا العمل الفني للمصابين بكورونا ولشراء المستلزمات الطبية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وكان للعربية نت لقاء مع الفنان وائل جسار لمعرفة التفاصيل حول هذا الأوبريت وأخباره في الحجر المنزلي مع عائلته.

وقال جسار إنه لشرف عظيم الغناء ضمن هذا الأوبريت الإنساني، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمر مصطفى، وتولى الإخراج طارق العريان، شاركه فيه غناء الفنانين: كارول سماحة، محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد وصابر الرباعي، وقد سجل النجوم من خلال استديو خاص بهم أو في منزلهم.

كما تطرق الفنان اللبناني إلى أزمة فيروس كورونا ولم يخف خوفه منه أسوةً بكل الناس، متمنياً أن ينجو الجميع منه في كل العالم لأنه خطير وليس سهلاً، مشيراً إلى أن أولاده تفهموا ذلك وأدركوا أنه يتوجب عليهم أن يكونوا حذرين وحريصين وأن يبقوا ملتزمين بالحجر المنزلي.

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الخروج بالسيارة

وقال جسار إنه ملتزم بالحجر المنزلي ولو أنه أحيانا يخرج بسيارته من دون الاختلاط بأحد، وعن أولاده قال إنهم أحياناً يدرسون وفي أحيان أخرى يقومون بأعمال ترفيهية. وأوضح أنه ليس هيناً أن "نكون معتادين على الحرية في الخروج من المنزل وأن نسافر ونمارس حياتنا وأعمالنا ثم نشعر فجأة أننا أصبحنا محتجزين في المنزل بين أربعة جدران".

هذا وأكد أنه يتابع نشرات الأخبار باستمرار ليعرف تطورات انتشار فيروس كورونا، وفيما إذا كنا سنصل إلى الأمان.

قوة القلوب

اعتبر أن عالم ما بعد فيروس كورونا سيكون مختلفاً عما قبله، لأن الاقتصاد العالمي والعربي انهارا ونحتاج لعصا سحرية في كل العالم ليتغير الوضع الاقتصادي "من سيئ لحسن".

أما عن جديده فنياَ فقال إن هناك أغنيات جديدة، وقد صور من بينها أغنية "ما تغبش ثواني" فيديو كليب بالتعاون مع المخرج فادي حداد، متمنياً أن يطلقها بعد انتهاء شهر رمضان،كما غنى شارة مسلسل "قوة القلوب"، وقبله كان قد صور شارة مسلسل "ختم النمر".