أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة حسن عسيري

حل نجم الكوميديا السعودي حسن عسيري ضيفا مع النجم رامز جلال، في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر".



وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم- عبر حسابه بـ"تويتر"- بنشر عدة صور من حلقة اليوم وعلق عليه قائلا: "من الهرم إلى الحرم بنحبك يا حسن يا عسيري.. نورتني حسن عسيري في رامز مجنون رسمي".

وفي الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى رأي حسن عسيري في نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح والذي وصفه بأنه نجم النجوم، بينما قال عن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إنها "مناضلة"، كما قال عن رامز جلال إنه "أوفر ومزعج"، وبعد ذلك ظهر رامز جلال من صورته بشخصيته الحقيقية، ليتفاجأ حسن عسيري ليقول له: "يخربيت شيطانك يا رامز"، ليتوعده رامز جلال.

وعاقب رامز جلال ضيف السعودي على ما قاله، ليقوم بتحريكه على كرسي الاحتراف في جميع الاتجاهات، ليصرخ "عسيري" قائلا: "والله تعبت يا رامز.. بكرهك يا رامز"، وقام "عسيري" بتهديد رامز جلال قائلًا: "أقسم بالله هاتزعل وتندم".

وأسقط رامز جلال ضيفه حسن عسيري في المياه، ليقوم أحد فريق عمل البرنامج بالنزول له لإنقاذه، ليصعد "عسيري من المياه"، ويقول له: "بالله عليك يا رامز فيه حاجة تاني.. وحياة امك كفاية"، ليرد عليه رامز جلال: "أمي ماتت"، ليقول له نجم الكوميديا السعودي قائلا: "أمك ماتت عشان كرهتك"، ليصعدا سلم البرنامج سويا ولكن يسقطان من عليه بسبب المياه والصابون، وتنتهي الحلقة على هذا الأمر.

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