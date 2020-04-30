شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يرقص على "مليونير" تتر مسلسل "بـ100 وش".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم آسر ياسين جمهوره بفيديو جديد له على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص على أغنية "مليونير" تتر مسلسله "بـ100 وش"، والذى ينافس فى السباق الرمضانى الحالى، والتى تشاركه البطولة به النجمة نيللى كريم.

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

وبدأت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل "بـ 100 وش" بموافقة عمر "آسر ياسين"، على العمل مع سكر "نيللى كريم"، فى عملية نصب جديدة، بعد أن عرضت سكر عليه العمل معها وبدأ فى التخطيط والتدريب للنصب على مليونير يعيش فى قصر كبير بمفرده.

وفى المشهد الثانى تجمعت العصابة المكونة من سكر "نيللى كريم" ومعها حمادة "إسلام إبراهيم"، وصديقتها "زينب غريب"، وعمر "آسر ياسين" وصديقته ماجى "علا رشدى"، للتخطيط معا للاستيلاء على أموال المليونير غزال، إذ أنه يعيش وحده فى قصر ضخم ومريض ولا أحد يزوره من أقاربه أو يهتم به سوى الممرضة التى ترعاه، وبدأوا فى تنفيذ العملية.