تراند اليوم : "هنيدي" يعلق على "سخريته" من "محمد إمام" في مسلسل "الاختيار".. والأخير يرد



نفى الممثل المصري، محمد هنيدي، تغريدة منسوبة إليه تسخر من الدور الذي جسده الممثل محمد إمام في مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية ضابط الصاعقة الراحل، أحمد المنسي.

وجاء في التغريدة المنسوبة إلى هنيدي: "محمد إمام دخل الجيش في مسلسل الاختيار وهو وحيد لأ وإيه بيضرب نار وصمام الأمان مرفوع تحسه أنه بيضرب بسلاح خرز".

وعلق عليه حساب باسم محمد إمام، مذكرًا بالدور الذي جسده هنيدي في فيلم "عسكر في المعسكر"، والذي كان يؤدي فيه شخصية مجند بقوات الأمن المركزي، قائلا: "امممممم طب ما أنت ف عسكر في المعسكر كنت وحيد ودخلت الجيش وكان عليك طار اهمد يا هنيدي وأطول بقا يا قصير يا مكار".





وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقلهوش، إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه".

وعاد ومازح إمام وعاتبه بسبب تغريدة مزيفة له كاتبًا: "وبعدين إيه يا قصير يا مكار دي .. حتى لو التويتة مضروبة .. هو إحنا في حضانه يا إمام؟ شوية وهتقولي يا سنووايت".