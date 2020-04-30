تراند اليوم : وفاة شقيق الفنان سعيد الناصري متأثرًا بـ"كورونا"



أعلن الفنان الكوميدي والمخرج المغربي سعيد الناصري عن وقاة شقيقه محمد الناصري، قبل يوم بفرنسا، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الناصري أخاه الأكبر وقال: "وفاة السيد محمد الناصري أخي وشقيقي بفرنسا.. تغمده الله بواسع رحمته.. أدعو له بالرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الراحل شقيق الفنان سعيد الناصري تحت العناية المركزة الطبية بفرنسا، بعدما أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده هناك، بين أبنائه، حيث لم يستطع أن يعود إلى المغرب بسبب إغلاق الحدود.

وكان الفنان المغربي كشف قبل أسبوعين عن إصابة شقيقه محمد بفيروس كورونا وأنه ويرقد بغرفة الإنعاش، وذلك من خلال مقطع فيديو على يوتيوب طالباً من متابعيه الدعاء له، والبقاء في منازلهم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس. وقال الناصريفي الفيديو :"لا أستطيع الذهاب للاطمئنان عليه نظراً للظروف الحالية بعد فرض حالة الطوارئ".





