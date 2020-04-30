تراند اليوم : تعليق مفاجيء من «ساويرس» على منع رامز جلال من الظهور على قنوات مصرية

فاجأ رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، متابعيه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بالتعليق على قرار نقابة الإعلاميين بمنع رامز جلال من الظهور على أي قناة مصرية بسبب عدم حصوله على تصريح لبرنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي قالت النقابة إنه مارس عملًا إعلاميًا.وأعاد "ساويرس" نشر استفتاء لأحد المواقع المصرية، حول هل أنت مع أم ضد منع رامز جلال من الظهور على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، وعلق بالقول:"اللى مش عاجبه ميتفرجش و اللي عاجبه يتفرج الريموت كنترول أداة الحرية !".وأيد متابعوه كلامه، معبرين عن رفضهم لقرار نقابة الإعلاميين بمنعه من الظهور على القنوات المصرية، معتبرين أن ما يحدث "مؤامرة" على نجاحه خاصة أنه يقدم برنامج مقالب كل عام في رمضان دون أن يصدر مثل هذا القرار.

وقررت نقابة الإعلاميين منع ظهور الفنان رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل البلاد، وذلك إلى حين توفيق أوضاعه القانونية، كما أوضحت النقابة أن رامز جلال "غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام"، مخالفاً ما نص عليه قانون نقابة الإعلاميين.

نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة وفق ما ذكرت وسائل إعلامية مصرية، أصدر قرار منع رامز جلال بناء على ما ورد في تقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين، بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج “رامز مجنون رسمي” لمقدمه رامز جلال، على قناة “إم بي سي” مصر.

إضافة إلى ما ورد في بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين من محتوى البرنامج الذي يقدمه رامز جلال.

كما أوضح بيان نقيب الإعلاميين: “حيث إن رامز جلال يمارس نشاطاً إعلامياً كمقدم برنامج على قناة إم بي سي، وهي موجَّهة للمجتمع المصري، وتحمل اسم الدولة المصرية، وحيث إنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيداً بنقابة الإعلاميين أو حاصلاً على تصريح بمزاولة المهنة، تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، مخالفاً ما نصَّت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016”.