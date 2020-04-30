من هي هذه الطفلة التي أصبحت نجمة عالمية؟

ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ أن الجمهور يهمّه أخبار نجمه المفضّل، خصوصا صورهم التي تكشف عن شكلهم في الصّغر.

سنعرض لكم صورة للممثلة العالمية ​جوليا روبرتس​ من مرحلة الطفولة، واللافت هو ان ملامحها لم تتغير كثيرا.

جوليا روبرتس تعدّ من اهم الممثلات العالميات، اذ انها تحظى بقاعدة شعبية كبيرة، وتنال أعمالها نسب متابعة عالية.

وكانت روبرتس قد آمّنت على إبتسامتها بقيمة مادية كبيرة، كونها وجهاً إعلانياً للعديد من الماركات العالمية ومستحضرات التجميل، وتلعب إبتسامتها دوراً مهماً في إستقطاب عروض العمل لها، لذلك اتخذت هذا القرار، وتبلغ قيمة التأمين على إبتسامتها 30،000،000 دولار، وهو مبلغ كبير جداً وثروة كبيرة وضمانة لها، في حال تعرّضت لأي حادث.

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