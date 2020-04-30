جيسي عبدو تكشف عن رأيها بـ"أولاد آدم"..وتكشف عن عملين مصريين تتابعهما

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ عن رأيها بمسلسل "أولاد آدم"، فكتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"اولاد آدم من أحلى المسلسلات يلي عم بحضرو هالفترة ماغي بو غصن عم تلعب أجمل أدوار حياتها وبحرفية عالية مكسيم خليل ممثل مبدع وكل مرّة بغيّر جلدو دانييلا رحمة بدور جمييل جداً وقيس الشيخ نجيب رائع بدور سعد تعلّقت بالمسلسل وبالشخصيات ومستمتعة فيه يعطيكن الف عافية ".

بدورها شكرت الممثلة اللبنانية ماغي جيسي فكتبت رداً عليها:"حبيبة قلبي"، كما عبرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن اشتقياقها لجيسي، وشكرتها أيضاً على رأيها.

من ناحية أخرى كشفت جيسي، رداً على سؤال أحد متابعيها عن المسلسلات المصرية التي تتابعها، أنها تتابع المسلسلين المصريين "البرنس" و"ونحب تاني ليه".

يذكر أن أولاد آدم تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".



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