سيرين عبد النور:" هالشهر هو الاصعب بالنسبة الي"

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أن الشهر الحالي هو الأصعب بالنسبة لها.

وبررت عبر صفحتها عل أحد مواقع التواصل الإجتماعي سبب ذلك، كاتبةً:"بأكدلكن انو هالشهر هو الاصعب بالنسبة الي .... تصوير مستمر ما بين مسلسل دانتيل و سهرانين معاكم بالبيت يعني بخلص البرنامج برجع على البيت بحفظ دوري لثاني يوم روح صور المسلسل".

ولكن أكدت سيرين أن رغم كل ذلك هي سعيدة بالأصداء الجميلة التي تتلقاها:"بس كتير مبسوطة ورغم التعب فرحانة بالاصداء الحلوة وبمحبتكن بس يوم يللي بوقع بالارض بليز حداً يلمني".

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