ميرنا وليد - بيروت - وكشفت مغردة تُدعى "شوق" سبب طلب ​تركي آل الشيخ​ من شبيهه التواصل معه فقالت في تعليق لها: "وش بتسوي فيه!!"، ليرد عليها المستشار السعودي قائلا: "بصور معه واعشيه ... ليه؟"، فردت بالقول: "لا بس ودي اتعشى معكم".شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، متابعيه عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو ظهر فيه "شبيهه" وطالبه بالتواصل معه.

وظهر في المقطع شخص يرتدي نفس الملابس التي يرتديها تركي آل الشيخ وبدا من ملامحه قرب الشبه بينه وبين المستشار السعودي وامتاز بلحية مشابهة أيضا وأشار بيديه قائلا: "السلام عليكم".

وتواجد في الخلفية شخص آخر تحدث بصوته قائلا: "أهلا المستشار تركي آل الشيخ"، وسط تبادل الضحكات بينهما.

وكتب تركي آل الشيخ معلقا على الفيديو الذي شاركه قائلا: "ياليت يتواصل معي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تركي آل الشيخ يطالب شبيهه بالتواصل معه.. لن تصدق الشبه بينهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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