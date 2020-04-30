ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج اللبناني ​زياد خوري​ عن حسابات وهمية تطارده منذ حوال الأربع سنوات عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. ونشر فيديو عبر صفحته أعلن من خلاله عن المضايقات التي تعرّض لها من هذه الحسابات وعن الشخصية التي تتخفى وراءها.

وأكد أن هذه الحسابات التي تتخفى وراء صوره تقوم بمحادثة العديد من النجوم والمتابعين وتقوم بشتمه وإهانته أمام المتابعين واضعاً حداً لهذه المضايقات.

وأشار الى أن احتمال أن تكون إمرأة خلف هذه الحسابات بعدما حاولت أن تتحدث معه بطريقة رومانسية.

وعلّق على الفيديو قائلاً: "بشكركن جميعا على التعاون و انشالله قريباّ جدا رح يدخل السجن هيدي الحسابات يلي عم تُستعمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حسابات وهمية تهين وتشتم المخرج زياد خوري .. من يتخفى وراءها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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