محمد هنيدي ينفي انتقاده لأداء محمد إمام في "الإختيار"

ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل المصري ​محمد هنيدي​، أن يكون هو من نشر تغريدة ورد فيها:"محمد امام دخل الجيش في مسلسل الختيار وهوا وحيد ولا ايه بيضرب نار وصمام الأمان مرفوع تحس انو بيضرب بسلاح خرز".

وأكد هنيدي عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كاتباً:"التويتة دي مضروبة واكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام انا ماقلتش الكلام ده يبقى امام برده ماقلهوش.. إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه".

يذكر أن في التغريدة المفبركة ورد رد منسوب ل​محمد إمام​ كُتب فيه: "طيب مانت في عسكر والمعسكر دخلت الجيش وكنت وحيد وكان عليك تار، اهمد بقى يا هنيدي ياقصير يا مكار".

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