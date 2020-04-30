تراند اليوم : تطورات جديدة على قضية سما المصري

فنون - 30/04/2020 09:41

الخليج 365 - بعد قرار القبض على الفنانة الاستعراضية سما المصري بأمر من النائب العام المصري بالقبض عليها وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات ، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بأن يتخذ قرارا جديدا بحقها.

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وحكم القضاء المصري أمس الأربعاء بأن يتم تجديد حبس سما المصري 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيقات، اثر تورطها

بالكثير من التهم مثل نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها في أوضاع مُخلة خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة،وممارستها لأفعال تخطت حدود الجرـأة والمنطق ومنافية للأخلاق والآداب العامة في المجتمع المصري.

وكانت سما المصري تظهر على متابعيها إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات بهدف ارتكاب الجرائم السابق ذكرها.

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ويشار الى أن سما المصري أنكرت جميع التهم المنسوبة اليها بعد عرضها على النيابة العامة ، اذ أنها نفت نشرها لأي لأي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوة إلي الفجور والفسق، وما زالت التحقيقات مستمرة.