شاهد.. غادة عادل تبكي من الخوف بسبب مقلب فيفي عبده

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 09:57 صباحاً - أصيبت الفنانتين المصرية غادة عادل وانجي علي، بحالة رعب شديدة، بعد وقوعها ضحية لمقلب مواطنتها الفنانة فيفي عبده في برنامج “خلي بالك من فيفي”، والمذاع عبر فضائية ام بي سي مصر.

وقد انهارت غادة عادل وبكت أثناء تمثيل عاملة المنزل انها مصابة بمس وقالت “أنا خائفة يا فيفى أنا عمله عملية وتعبانه”.

يذكر ان فكرة برنامج “خلي بالك من فيفي” تعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.