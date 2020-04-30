شاهد.. تامر هجرس يبرر قوله: “مراتي مزة ولازم افرجها للناس”

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 09:57 صباحاً - أكد الفنان المصري تامر هجرس، أنه لم يندم على تصريحه المثير للجدل “مراتي مزة ولازم أفرجها للناس”، موضحًا أنه لا يؤيد فكرة إبعاد الزوجة عن الأضواء والناس.
برر تامر هجرس، في تصريحات خلال حلقة الامس من برنامج ” شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة ايناس الدغيدي، قائلا “انه يمكن كلمة مزة الشعب وقتها شايفها اهانة ولكن بالنسبة لى يعني جميلة”.
وتابع تامر هجرس: “في مصريين كثير لما يتجوزوا شوية شوية يخنق مراته مع انه هو قابلها في خروج وقابلها لابسة فبعاملها خوفا عليها او بسبب الغيرة بس هو مش عارف انه هو يطفيها قدام عينيه”.
يذكر ان تامر هجرس متزوّج من السيدة “ميرال” وهي مصرية لكن جدّتها إنجليزية، وهي من خارج الوسط الفني، ورزق منها بابنتهم الأولى “تمارا” في عام 2002، كما رزقا بابنة أخرى هي “تالا”.
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