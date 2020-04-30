“لايف ستايلز ستديوز” تُكرّم القطاع الطبي: “تحيا للجيش الأبيض”

متابعة بتجـــــــرد: طرحت “لايف ستايلز ستديوز” أغنية جديدة بعنوان “تحيا للجيش الأبيض” بصوت الفنان المصري عمر كمال، في تحيّة من الشركة إلى القطاع الطبي في الوطن العربي، الذي يُحارب فيروس كورونا المستجد.

وتعتبر شركة “لايف ستايلز ستديوز” أن أغنية “تحيا للجيش الأبيض” بمثابة عربون شكر وامتنان لتضحيات القطاع الطبي، والأغنية من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل.

وبعد ساعات قليلة على إطلاق الأغنية، تلقت الشركة أصداءاً ايجابية واشادات واسعة من الجهات الفنية والطبية في مصر وبعض الدول العربية، اضافة الى وصول الأغنية الى بعض المشاهدين الأجانب الذين فهموا مغزى الأغنية من خلال الموسيقى والفيديو كليب الذي أشرف على إخراجه المخرج اللبناني فادي حداد.