باسم ياخور يكشف هذا التفصيل من كواليس “رامز مجنون رسمي”

متابعة بتجــــــــــرد: علق الفنان السوري باسم ياخور على مشاركته في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وأشار إلى أن أي اتفاق مسبق لم يحدث مع فريق إعداد البرنامج، لافتاً إلى أنه يتم رغم هذا الشعور بأن ثمة ما لا يسير بشكل طبيعي.

وأضاف خلال لقاء عبر الفيديو أجراه معه أحمد الدرع من خلال برنامج “نجمك في بيتك” الافتراضي أن لا أحد يعرف ما سيحدث في هذا النوع من البرامج.

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وذكر بعض تفاصيل كواليس البرنامج ومنها أن الفنانة أروى هي التي تتصل بالضيوف وتعلمهم بأنهم سيشاركون في برنامج حواري يبدأ بكشف الكذب. ورأى أن المشكلة التي تتم المعاناة منها في هذا السياق جسدية فقط.

وكذلك تطرق الفنان في الحلقة نفسها إلى سوء التفاهم الذي نشأ في وقت سابق بينه وبين مواطنه الفنان أيمن رضا. وقال إنه لم يرد يوماً على كل ما حكي عن هذا الأمر في وقت سابق، مضيفاً أنه هو من دعاه إلى المشاركة في برنامج “اكلناها”.

وعلق على معاتبة رضا له وقوله إنه لم يتصل به لمدة طويلة بالقول إنه رشحه للعديد من الأعمال ولم يحصل منه على كلمة شكر. واعتبر أن لا مبرر لهذا العتب وأن بينهما تاريخاً طويلاً وأنه يحبه. وعن سخريته من طريقة أكل أيمن أشار إلى أنه كان يقصد المزاح لأنه كان يعتقد أنه مقرب من زميله و”يمون” عليه.