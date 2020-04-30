صورة قديمة لـ ياسمين صبري تخطف الانظار وطبيبة تتحدث عن عمليات تجميل كثيرة

متابعة بتجــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة المصرية ياسمين صبري ظهرت فيها في سن مراهقتها.

وحظيت الصورة باهتمام عدد كبير جداً من المتابعين واختلفت الآراء بين من رأوا أن شكلها تغير كثيراً ومن اعتبروا أنها كانت وما زالت جميلة متمنين ألا تجري عمليات التجميل.

ومما جاء في التعليقات: “ملامحها حلوة ما تغيرت بس ان شاء الله ما تلعب بوجهها بعمليات التجميل لأنها جميلة” و”خشمها غير في الصورتين وكمان شفايفها” و”الشامة تجميل”.

ويشار إلى أن طبيبة مصرية تدعى بولا ناجح نشرت على حسابها في “فيسبوك” صورة مركبة للفنانة تعود إحداها إلى المرحلة الراهنة والثانية إلى بداياتها حين ظهرت على الشاشة من خلال برنامج “خطوات الشيطان” للداعية معز مسعود.

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وأشارت من خلال التعليق إلى أن ياسمين أجرت عدداً من التعديلات التجميلية منها تقشير البشرة و البلازما واللليفتنغ بالخيوط. وأضافت أنها خضعت لعملية رفع الخدود بالفيلر والجفون والجبين بالبوتكوس، مشيرة إلى أنها غيرت ملامحها ايضاً من خلال كونتور الشفاه والميكروبلادينغ.

ولفتت في المقابل إلى أن الفنانة نحتت وجهها وأزالت الذقن المزدوج مع تحديد الفكين من خلال تقنية Texas وأنها أجرت عمليات للأنف وأسفل العينين.

ويأتي هذا بعد تسليط الأضواء على النجمة على إثر مشاركتها في حلقة من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، علماً أنها تؤدي دور البطولة في مسلسل “فرصة ثانية” للمخرج مرقس عادل إلى جانب أحمد مجدي وآيتن عامر ومحمود البزاوي وإدوارد وهبة مجدي ونهال عنبر ومحمد دياب وعمر الشناوي.