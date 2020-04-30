أربع أفلام للأطفال.. تصدّرت مشاهدات الكبار على Disney Plus

متابعة بتجــــــــرد: يبدو أن أفلام عملاقة الترفيه والإنتاج السينمائي والت ديزني، التي اعتمدت على قصص كانت مخصصة للأطفال، وتحقق نسبة متابعة أعلى في أوساط الكبار، أصبحت مقصدًا رئيسيًا للباحثين عن التسلية أثناء الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومات للوقاية من فيروس كورونا.

وتصدرت أربع أفلام من إنتاج “ديزني”، المشاهدات على خدمتها الجديدة للبث الرقمي المشفر “ديزني بلس”، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي:

1 – علاء الدين

يدور الفيلم حول القصة التقليدية المعروفة، ولكن في إطار تنافس شديد بين فتى بسيط وطيب القلب، ومستشار السلطان الجشع والمتعطش للسلطة، وذلك في سبيل الظفر بمصباح سحري يقطنه جني قادر على تحقيق جميع الأمنيات. والفيلم من بطولة ويل سميث، ومينا مسعود ونعومي سكوت، وإخراج جاي ريتشي.

2 – الأسد الملك

وهو نسخة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته ديزني عام 1994 بنفس الاسم، ويدور حول عودة أسد من المنفى في مرحلة البلوغ، وعزمه على استعادة العرش الذي سرقه عمه من والده. والفيلم بطولة (في أداء الصوت) كيغان مايكل كي، وساث روغن، ومن إخراج جون فافريو.

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3 – ليدي وترامب

رغم أن اسمه يشير لقصة إنسانية، ولكن أبطال الفيلم كلبة مدللة من فصيلة كوكر سبانيل، تدعى ليدي، وكلب هجين لديه تجارب في الحياة اسمه ترامب، تنشأ بينهما قصة حب، حيث يتخلى أصحاب ليدي عنها بعد إنجابهم لطفل وتجد نفسها في الشارع، ويتم إنقاذها من قبل ترامب، الذي يحاول تعليمها كيف تعيش حرة طليقة. والفيلم من إخراج تشارلي بين.

4 – سندريلا

يعيد الفيلم سرد قصة سندريلا الخيالية الكلاسيكية، والتي يموت والدها بشكل مفاجئ، لتجد إيلا الشابة (ليلي جيمس) نفسها واقعة تحت رحمة زوجة أبيها (كيت بلانشت) وبناتها، لكن حظها يتغير بعدما تلتقي بالأمير الساحر في الغابة.