هل تقف هذه الجميلة الى جانب عاصي الحلاني مرة ثانية؟

“قصة حبنا… بعد ٢٥ سنة! بفيديو كليب جديد قريبًا انتظرونا”، بهذه العبارة احتفلت كوليت الحلاني بمرور ٢٥ عاما على زواجها من فارس الغناء العربي عاصي الحلاني.

وأحبت كوليت، التي تزوجت من عاصي في عام 1995، أن توثق هذه اللحظات الاستثنائية من المناسبة العاطفية، بنشرها صورة عبر حسابها على انستغرام، وهي بين احضان عاصي، معلنة عن فيديو كليب جديد يوثق قصة حبهما على مدار 25 عاماً.

ويعتبر عاصي وكوليت من الثنائيات المحبوبة والمتابعة من قبل الجمهور العربي وذلك من خلال زواجهما الهادئ والسعيد.

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لاحقاً، كتب عاصي الحلاني: “قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريباً ترونها ضمن كليب واغنية جديدة..انتظرونا قريباً”.

عاصي وكوليت تعرفا على بعضهما في كواليس كليب “واني مارق مريت” حيث شاركته الكليب كموديل، اغرم بها وتزوجها عام 1995. ولديهما ثلاث أولاد هم: ماريتا، دانا والوليد.

إذاً، تكرر كوليت تجربة التمثيل الى جانب عاصي في فيديو كليب يوثق قصة حبهما المميزة ولكن هذه المرة كزوجة وأم وحبيبة؟