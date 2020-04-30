باسم ياخور: "رامز مجنون رسمي" مؤذي نفسيا.. وأجري شككني بالمقلب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري باسم ياخور حقيقة معرفته بمقلب الفنان رامز جلال قبل مشاركته في برنامج "رامز مجنون رسمي" لهذا العام، موضحًا أنه لم يتم الاتفاق معه على المقلب ولكن كانت هناك مؤشرات توحي له أن هذا مقلب، خاصة أن الأجر الذي تقاضاه كان عاليًا جدًا مقارنة بأي أجر يحصل عليه في أي برنامج حواري آخر.

وقال باسم عبر مقطع فيديو بث مباشر على موقع إنستغرام مع أحد الإعلاميين: "اتفاق ما في اتفاق.. لكن قلبك بيحسك إنه في شي مو طبيعي وهذا النوع من البرامج بندفع فيه أرقام أكبر بكتير من البرامج العادية كنوع من التعويض عن المقلب اللي بياكله الواحد".

وأضاف: "باختصار إنت بيكون عندك إحساسك بهذا الموضوع.. ولكن القصة ما تكون واضحة.. ما حدا بيعرف شو بيصير وأكيد ما في حدا بيعرف لوين رايحة الأمور.. يعني مثلا رامز بيعاين الناس السنة دي مع الفنانة أروى وهي اللي كانت بتواصل مع الناس على أساس إنها تستضيفهم في برنامج كشف الكذب وإنه برنامج حواري وبعدين بيطلع رامز يعمل المقلب".

وأوضح: "بس هو المقلب نفسه بغض النظر إنت بتخاف أو لا.. هو على جهاز اختبار طيارين بيقلبك وإنت رأسك كلها لتحت والدم متجمع في رأسك وعم يلف فيك وتحس إنه معدتك راح تطلع من تمك.. القصة هون إنه في شيء بيضايقك نفسيًا مو جسديًا".

Advertisements

وكانت قد علقت قنوات مجموعة "إم بي سي" على بيان نقابة الإعلاميين المصريين بشأن منع الفنان رامز جلال من الظهور على أية وسيلة إعلامية تبث داخل القاهرة، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر.

وقالت مجموعة "إم بي سي": "إن قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، ولا ينطبق على قنواتها، حيث إنها مجموعة غير مصرية وتبث من الإمارات وفقا للقنوات المتبعة هناك".

وأوضحت أن البرنامج من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.

وكانت نقابة الإعلاميين المصرية قررت أمس الأربعاء، منع ظهور الفنان رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل العاصمة المصرية، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي" والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر.

وقالت النقابة: "بالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر، فإنه تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنها عدم ظهور مقدم البرنامج رامز جلال على أي وسيلة إعلامية داخل البلاد".

وأضافت: "بعد التحقيق تبين أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بي سي وهي موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية وحيث إنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدًا بنقابة الإعلاميين أو حاصلا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفًا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".