تامر هجرس: لا أمانع تقديم دور الشاذ.. وأتمنى تجسيد دور هذا الصحابي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري تامر هجرس، إنه يتمنى تقديم كل الشخصيات حتى المثلي جنسيًا، مؤكدًا أنه لو عرض عليه فعليًا دور "رجل شاذ" سيوافق.

وأشار إلى أن الفنان المصري خالد الصاوي أدى الدور في فيلم "عمارة يعقوبيان" بطريقة مختلفة ونالت إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور.

وأضاف تامر خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، أن التمثيل يقتضي تجسيد كل الشخصيات الإيجابية والسلبية، قائلاً: "التمثيل تمثيل، ولازم نجسد الشخصية أيا كان وفي شخصيات إيجابية وفي سلبية ومش مهم يكون دور بطولة، المهم إنه يفرق معايا أنا كممثل في مشواري الفني".

وعن الشخصية التي يتمني تقديمها، قال هجرس: "نفسي أمثل دور عمرو ابن العاص أنا بحب الشخصيات التاريخية... والتاتو اللي على جسمي مش هيعمل لي مشكلة، ولو عملت دور عمرو ابن العاص هغطي التاتو واللغة العربية هتقنها".

وأضاف تامر أن مشاركته للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كانت بسبب نوع الشخصية في الكليب، قائلاً: "قبلت العمل بسبب عدة عناصر منهم لأن مخرج الكليب كان محمد سامي، ولأني كنت أسعى لتقديم شخصية تاريخية، وانتهزت الفرصة وقدمت أمامها دور قيصر بالإضافة إني مقدرش أرفض لهيفا طلب".

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كما علق تامر هجرس على أزمته مع محمد رمضان وكريم السبكي خلال تصوير فيلم "الديزل"، قائلا: "كريم ورمضان تحمسا لمشاركتي في الفيلم ورمضان نجم موهوب ومعجب جدًا بأغانيه ولازم يكمل في طريق الغناء، وما حدث خلاف على تغيير مساحة دوري في الفيلم وهو ما أغضبني بشدة ولكن عملت الفيلم بدون مقابل مادي".

وعن سبب قلة أعماله، قال تامر هجرس إنه بدأ مشواره الفني بالتوازي مع النجم أحمد عز، من خلال مشاركتهما في عرض أزياء لبعض الكليبات، مؤكدًا أنه بدأ مشواره «كومبارس» في كليب «آيس كريم في جليم» مع عمرو دياب بأجر 5 آلاف جنيه.

وأضاف أن أجره كفنان الآن ملايين الجنيهات، ولكن له رأي مختلف في مسألة أجور الفنانين، وأقر أنه فيه جدًا، ولا بد من إعادة تنظيم عملية الأجور في الأعمال الفنية.

وردًا على عدم انطلاقته الفنية رغم امتلاكه مقومات نجوم الشباك، قال هجرس: "أنا مش هجري ورا منتج ولا مخرج ولا ممثل، ولاحظت إن ده اللي بيحصل، وكمان أنا مش بستريح لناس كتير، وفي ناس كتير مش بتستريح لي لحد ما تعرفني أكثر، لكن أنا راضي عن حياتي ومشواري الفني".

وعن رأيه في برامج المقالب في شهر رمضان، قال تامر هجرس: "برامج المقالب تحولت من كونها برامج خفيفة تتسبب في إضحاك المشاهدين، إلى برامج بها مقالب ذات خطورة مرتفعة ومشاهد رعب والناس عايزة تتفرج عليها لأنها تمثيلية حلوة بضحكهم".