ما التوقيت المتوقع لعرض مسلسلي "الهيبة" و"20 20"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم خروج بعض المسلسلات من السّباق الرمضاني هذا العام بسبب تجميد التصوير إثر انتشار فيروس كورونا في العالم العربي ولبنان، إلا أن هذا لم يدع شركات الإنتاج أن تستغني عن تلك المشاريع الدرامية بهذه السّهولة.

وبدأ استكمال تصوير أعمال درامية توقف تصويرها في وقت سابق لمنع تفشي فيروس كورونا، واضطرت شركة "صباح إخوان" لاستئناف تصوير بعض مشاريعها بحكم العقود الموقّعة بينها وبين شاشات العرض.

ومن المسلسلات التي كانت منتظرة لهذا الموسم الرمضاني هو مسلسل "20 20"، وقد عاد تصويره مجدداً بعدما دارت كاميرات تصويره في لبنان لاستكمال باقي مشاهده، وهو عمل من بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السّوري قصي خولي.

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير مسلسل "20 20" قريباً، وتدور أحداثه حول تاجر خضار يتورّط في الكثير من الأعمال المشبوهة.

كما استأنف تصوير مسلسل "الهيبة" بجزئه الرابع والأخير للنجم السوري تيم حسن، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

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لكن العائق أمام صناع العمل هو تواجد مجموعة من النجوم السوريين في العاصمة السّورية دمشق حالياً مثل الفنانة منى واصف، لذلك يتوقّع أن يتوقف تصوير المشاهد خلال أسبوع أو أكثر بقليل.

ويروي العمل قصصا من المافيا وتجارة السّلاح، وحقق شهرة واسعة في العالم العربي خلال الفترة الأخيرة.

وعن موعد بث المسلسلات وشاشة العرض فما زالت الصّورة بهذا الشأن غير واضحة المعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يكون العملان جاهزين لبرمجة الخريف المقبل أو قبل ذلك بحسب الظروف.

وقد صرح المنتج اللبناني صادق الصّباح في تصريحات صحفية سابقاً أنه يحرص على فرض كامل الاحتياطات منعاً لتفشي فيروس كورونا في مشاريعه التي تصوّر، من ناحية التعقيم والالتزام بالتباعد الجسدي قدر الامكان.

وشدد في حواره الصحفي أن مسلسلاته التي توقف تصويرها تقوم على حبكة درامية مترابطة، لذلك لا يمكن الاختصار من عدد حلقاتها وعرضها ناقصة، لذلك قرر صادق الصّباح تأجيلها لوقت لاحق حتى لا يتم تقديم العمل بطريقة سريعة خالية من الحياة أو بقصة ناقصة.