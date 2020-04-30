خالد أمين يشكر منتقدي مسلسل "محمد علي رود" لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررالفنان الكويتي خالد أمين الرد على الانتقادات التي طالت مسلسله "محمد علي رود" إثر اتهامهم بالإساءة لجزيرة "فيلكا" بسبب شخصية الخادمة التي اعتبرها البعض إهانة لهم، مشيرا إلى أن المسلسل لم يحتو على شيء يسيء إلى أي فئة من فئات الكويت، فضلا عن أن كل هذه الانتقادات صبّت في صالح العمل لأنها أدت إلي شهرته بشكل كبير.

وقال أمين في تصريحات تليفزيونية :"أنا مهم عندي النقد البناء عشان أستفيد أسمع من ناقد ينقد نقد بناء.. واللغط اللي يصير ده حق والسوشال ميديا عملوها عشان كل واحد يقول كلمة.. وأنا أشكرهم شكر جزيل وزيدوا يا جماعة الخير وطقوا كتر ما تبون.. لأن إحنا قاعدين نستفيد اشتهر عملنا".

وتابع:"إحنا استفدنا عملنا الكل شافوا.. وإحنا من ناحيتنا مؤمنين أننا ما جرحنا أحد .. ونحن لا نقبل الإساءة لأي فئة من فئات الكويت.. لأنهم هما على عينا وراسنا".

كما تحدث عن دور الفنانين في أزمة كورونا، قائلا :"الفنانين من المهن اللي لازم تكون متواجدة وقت الأزمات إلى جانب وزارة الإعلام والصحة.. فالإعلامي والفنان دورهما مهم جدا في هذه الفترة تحديدا إحنا ما عندنا خليك في البيت.. إنتوا ارتاحوا يا شعب واستئنسوا وقعدوا في بيوتكم واتهنوا وإحنا نشتغل وإذا بيصير فينا شي خلي يصير فينا ".

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وكان المسلسل الكويتي "محمد علي رود" قد أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوماً حادا عليه وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل لوقفه واعتذار القائمين عليه لأهالي جزيرة فيلكا بسبب شخصية الخادمة التي اعتبرها البعض إهانة لهم.

وتتمركز نقطة الخلاف حول المسلسل في الشخصية التي تلعب دورها الفنانة هيفاء عادل، وتتمثل في سيدة من جزيرة فيلكا الشهيرة تترك ابنها وتتجه إلى منطقة أخرى في الكويت للعمل كخادمة لدى إحدى عوائل التجَار الأثرياء.

واعتبر الجمهور والمتابعون أن تجسيد هذه الشخصية في العمل الدرامي الكويتي الضخم "محمد علي رود" هو "إساءة إلى فئة من مكونات المجتمع الكويتي".

من جهتهم أطلق المغردون وسم #محشومين_أهل_فيلكا وتصدر قائمة الترند في الكويت لإعلان غضبهم من العمل ورفض الزج باسم الجزيرة بهذا الدور، فوصف المحامي عبد الله السند ما عرضه العمل الدرامي بالنسبة إلى شخصية الخادمة وزعم أنها من جزيرة فيلكا بـ"المهزلة وتغيير وتزييف للتاريخ"، متعهدا بالتوجه إلى وزارة الإعلام للمطالبة بإيقاف العمل والاعتذار من أهالي فيلكا.