المطرب عمر كمال يقدم اغنية " تحيا للجيش الأبيض" عبر يوتيوب

طرحت لايف ستايلز ستوديوز، للإنتاج الفني بالتعاون مع المطرب عمر كمال بأغنية "تحيا للجيش الأبيض"عبر اليوتيوب

في رسالة شكر قدموها بعمل مصور محترف مع عمر الذي قدمها بأداء واحساس عالي، فكانت كلماتها الصادقة عربون امتنان لكل الكوادر الطبية.

الكليب من اخراج فادي حداد، الذي عمل على توليفة مشهدية جميلة مزجت بين الفنان الشاب ومشاهد وثِقت من جائحة كورونا حول العالم.

ومن خلال هذه الأغنية اثبت عمر نفسه كنجم له حضوره الخاص على الساحة الفنية وهو يتمتع بموهبة فنية تمكنه من تقديم مختلف الأنماط الموسيقية.

بكلمات صادقة من القلب، يتوجه عمر بلسان حال كل سكان الكرة الأرضية، بالشكر الكبير لكل الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في مجال الطب، على جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا.

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