شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات جيدة للموسم الثامن والأخير من مسلسل Homeland بعد انتهاء عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الموسم الثامن والأخير من مسلسل Homeland، الذى يعرض على شبكة شوتايم، على تقييمات مرتفعة من قبل 21 ناقد على موقع Rotten Tomatoes، وصلت إلى 85%، أما عن متابعى المسلسل فالتقييمات وصلت إلى 88% من قبل 109 شخص، بدء عرض أولى حلقاته في 9 فبراير الماضى، وانتهى عرض المسلسل فى 26 أبريل الجارى، وتكون من 12 حلقة طرحت متتاليية على الشبكة.



Homeland





بالإضافة إلى ذلك حصل الموسم الثامن والأخير من Homeland، على تقييم وصل إلى 8.3 على موقع imdb، وكان قد انتظر متابعو المسلسل الحلقات الجديدة منذ مايو 2018، المسلسل من بطولة ماندى باتينكين، إليزابيث مارفيل، لينوس روش، مورى ستيرلينج، وجيك ويبر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

ودار الموسم الماضى من المسلسل فى العاصمة الأمريكية واشنطن، حينما كانت تحاول كارى ماثيسون، ضابطة فى وكالة المخابرات المركزية مصابة باضطراب ثنائى القطب إطلاق سراح 200 شخص من الاستخبارات.

وكان قد كشف جوتى ليفين، من شبكة شوتايم، عن تأجيل العرض الثامن لمسلسل Homeland لهذا الخريف بسبب متطلبات الإنتاج، حيث تم تصوير الموسم الثامن والأخير من المسلسل فى المغرب، وفقا لموقع "tvseriesfinale".

وكانت قد أعلنت شبكة شوتايم عن تحضيرها لمسلسل جديد يحمل اسم Ripley، من بطولة أندرو سكوت، ولم تستقر الشبكة بعد على باقى طاقم العمل للمسلسل الجديد.

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واستنادًا إلى روايات توم ريبلي التي كتبها باتريشيا هايسميث، يدور مسلسل الدراما Ripley في فترة أوائل الستينيات من القرن الماضي في نيويورك حيث سافررجل ثري إلى إيطاليا لمحاولة إقناع ابنه المتشرد بالعودة إلى الوطن، وكان قبول توم للعمل هو الخطوة الأولى نحو حياة معقدة من الخداع والاحتيال والقتل "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما قررت شبكة قنوات Showtime تجديد مسلسلها Shameless لموسم حادي عشر جديد من السلسلة الأشهر عبر الشبكة قبل انتهاء الموسم العاشر الذي يعرض حالياً وينتهي يوم 26 يناير الجاري، وكشف جارى ليفين رئيس شبكة قنوات شوتايم، في تصريحاته صحيفة، أن مسلسل Shameless، سيحظى بموسم جديد على أن يكون الأخير من السلسلة.



