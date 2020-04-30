تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: نادمة على جميع أدوار الإغراء التي قدمتها في حياتي ولا أحب رؤيتها

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها من أفلام الإغراء التي اشتهرت بتقديمها في حقبة زمنية معينة.

و أكدت الفنانة سهير رمزي أنها نادمة على جميع أدوار الإغراء التي قامت بها في حياتها وبخاصة أحد أفلامها .

وقالت "سهير" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : عندما قمت ببطولة

هذا الفيلم حصلت على جائزة من خلاله وكنت سعيدة جدًا لكن بعد التزامي

الديني وارتدائي الحجاب مازلت نادمة عليه.

وأضافت: ورغم كل شيء مازلت أندم كلما سمعت سيرته ولا أحب أن أشاهده ، وزعلانة من نفسي جدًا بسبب أفلام الإغراء.