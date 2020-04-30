تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: نادمة على جميع أدوار الإغراء التي قدمتها في حياتي ولا أحب رؤيتها

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها من أفلام الإغراء التي اشتهرت بتقديمها في حقبة زمنية معينة.
وقالت "سهير" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : عندما قمت ببطولة
و أكدت الفنانة سهير رمزي أنها نادمة على جميع أدوار الإغراء التي قامت بها في حياتها وبخاصة أحد أفلامها .
وقالت "سهير" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : عندما قمت ببطولة
هذا الفيلم حصلت على جائزة من خلاله وكنت سعيدة جدًا لكن بعد التزامي
الديني وارتدائي الحجاب مازلت نادمة عليه.
وأضافت: ورغم كل شيء مازلت أندم كلما سمعت سيرته ولا أحب أن أشاهده ، وزعلانة من نفسي جدًا بسبب أفلام الإغراء.