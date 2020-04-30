انفجارات وحرائق وجن.. تعرف على ما حدث لضحايا خلي بالك من فيفي

تعرض برنامج خلي بالك من فيفي وهو أولى تجارب الفنانة فيفي عبده في برامج المقالب، إلى كثير من السخرية والانتقاد، وكعادة راود مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بعض المشاهد منه كإفيهات.

تعتمد فكرة المقلب على استضافة شخصية عامة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ويقدم إلى فيلا فيفي عبده لتسجيل حلقة من برنامجها الجديد.

ويبدأ المقلب عقب وصول الضيف إلى الفيلا، حيث يستفز حارس الفيلا الضيف بعدم السماح له بالدخول نتيجة إلى جهاز الذي يضيء باللون الأحمر.

ثم تخرج فيفي لاستقباله، وبعد ذلك تأتي سيدة تتدعي إنها ممسوسة، وتقع على الأرض، ليفجع الضيف، وحتى يكون المقلب محبوكًا تظهر أصوات فرقعة وصعود الدخان من المطبخ، وسط صراخ العاملين وفيفي، حتي تقع فيفي مغشيًا عليها، ومن ثم تفيق وتزغرد لتعلن إنتهاء المقلب.

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بدأت الحلقة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة زينة إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وتدخل زينة إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة زينة وتجلس لتتحدث معها ثم تحدث الانفجارات مجدداً، لإخافة زينة، وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين في الأفلام فتسقط زينة وتصاب في قدمها، وفي النهاية تدعي فيفي أنها فقدت الوعي وتحاول زينة مساعدتها ولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.

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بدأت الحلقة الثانية من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة سمية الخشاب إلى فيلا فيفي عبده، وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة

من الجان فتفزع زينة وتحاول الهرب فتفتعل فيفي خلاف مع سمية ويظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمهاجمة سمية وهي تردد لهجتها الغريبة، فتقوم سمية بقراءة آيات قرآنية من خوفها وتدعي فيفي أنها فقدت الوعي وتحاول سمية مساعدتها ولكنها تكتشف في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده.

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بدأت الحلقة الثالثة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان أحمد رزق إلى فيلا فيفي عبده وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة

من الجان فيفزع رزق ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة تقبيل أحمد رزق وهي تردد لهجتها الغريبة، فيقوم رزق بتهدئتها بثبات انفعالي، ثم تفقد فيفي الوعي ويحاول رزق مساعدتها ولكنه يكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريط والرقص على طبلة أحمد رزق.

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تبدأ الحلقة الرابعة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان أحمد شيبه إلى فيلا فيفي عبده، وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة

من الجان فيفزع شيبه ويحاول ضربها، بالإضافة إلى الشتئام من شدة غضبه، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة تقبيل أحمد شيبة وهي تردد لهجتها الغريبة، فيقوم شيبه بضربها وسبها، ثم تفقد فيفي الوعي وقبل أن يحاول شيبه مساعدتها ولكنه يكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريط والرقص.

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تبدأ الحلقة الخامسة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة روجينا إلى فيلا فيفي عبده، وتأتي مكالمة لفيفي إلى مكالمة تليفون تجعل فيفي عبده تخرج عن شعورها وتسب، وتحاول روجينا تهدئتها، وعندما تقوم روجينا بمكالمة السيدة في التليفون، تبدأ فيفي في الصراخ والسب مجددًا لكي توتر روجينا.

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ثم تدخل السيدة التي نهرتها فيفي عبده إلى بيت فيفي، ثم تنشب شجار بالأيدي والسب بين فيفي والسيدة، ومن ناحيتها تحاول روجينا تهدئتها، وفي ظل الشجار، تخفي الفنانة زينب عبيد مصوغات فيفي، ثم تتهمها فيفي بسرقة الدهب، وبعد ذلك تحاول روجينا أن تهديء الموقف، وتطلب من زينب بأن تجعلها ترى شنطتها، ومن ثم يستمر صياح فيفي عبده، حتى تسقط مغشيًا عليها،

ثم تحاول روجينا أن تفوقها، ولكن تقوم فيفي بالرقص والزغاريط، ومن ناحيتها تكتشف روجينا بأنها في مقلب.

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تبدأ الحلقة السادسة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان سعد الصغير إلى فيلا فيفي عبده، وتدخل سيدة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاول سعد إغلاق المحبس، ثم تغلق فيفي الباب حتى لا تغرق المياه الفيلا، ومن ناحيتها تقوم السيدة بإخافة سعد الصغير، كما ينفجر النور، وفي نهاية المقلب تقوم فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتى يكتشف سعد أنه كان في برنامج مقالب.

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تبدأ الحلقة السابعة من برنامج "خلي بالك من فيفي" بذهاب الفنان أحمد زاهر إلى فيلا فيفي عبده، وتدخل سيدة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاول أحمد زاهرإغلاق المحبس.

وبعد ذلك تغلق فيفي الباب حتى لا تُغرق المياه الفيلا، ومن ناحيتها تقوم السيدة بإخافة أحمد زاهر، كما ينفجر النور، ولكنه يخرج عن شعوره ويتعصب عليها، وفي نهاية المقلب يُغشى على فيفي عبده بعد تدمير منزلها، ولكنها تفاجئ الفنان أحمد زاهر بالزغاريد والرقص، حتى يكتشف زاهر أنه كان في برنامج مقالب.

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تبدأ الحلقة الثامنة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الراقصة دينا إلى فيلا فيفي عبده، تدخل دينا إلى الفيلا ثم تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض فتقلق فيفي عبده عليها، وتحدث بعد الانفجارات في الفيلا وتحاول السيدة العجوز أن ترعب دينا وسط كل تلك الفرقعات.

وفي نهاية المقلب لا تتمالك دينا أعصابها وتحاول فيفي أن تخرجها من الفيلا، وعندما ينجحوا في الخروج تفاجئها الفنانة فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتى تكتشف دينا أنها كان في برنامج مقالب.

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تبدأ الحلقة التاسعة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجمة غادة عادل والإعلامية إنجي علي إلى فيلا فيفي عبده، ثم تحدث بعد الانفجارات في الفيلا وتحاول السيدة العجوز أن ترعب إنجي وغادة وسط كل تلك الفرقعات.

وفي نهاية المقلب لا تتمالك فيفي عبده أعصابها ويحاول الجميع الخروج من الفيلا، وعندما ينجحوا في الخروج تفاجئهما الفنانة فيفي عبده بالزغاريد والرقص.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.