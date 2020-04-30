ياسر جلال يدافع عن عن مقالب شقيقه رامز

ميرنا وليد - بيروت - دافع الممثل المصري ​ياسر جلال​ عن شقيقه الفنان المصري ​رامز جلال​، بعد الإنتقادات التي تعرّض لها، على خلفية برنامج المقالب "​رامز مجنون رسمي​"، والذي يعرض حالياً في رمضان.

وقال ياسر: "رامز فنان كبير ويجتهد، ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله، واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة، حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه، وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله".

ويشارك ياسر في موسم رمضان بمسلسل "الفتوة"، مع مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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