كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد خميس لـ"الخليج 365 الفني": سعيد بمشاركتي في "النهاية".. ويوسف الشريف انسان رائع وفنان موهوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان موهوب قدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع منذ أول وهلة له في عالم الفن أن يكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المتميز.

وأجرى 'الخليج 365 الفني' حواراً خاصاً مع الفنان محمد خميس للتحدث معه عن تجربته بالمشاركة في مسلسل ''النهاية"، وكواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف، والأعمال الفنية التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة.

والى نص الحوار...

في البداية، حدثنا عن تجربتك في مسلسل النهاية؟



سعيد جداً بتجربتي في مسلسل النهاية، وهي تجربة مهمة ونخوض بها منطقة الخيال العلمي بشكل مختلف وجديد غير متواجد في الوطن العربي، ولأن الخيال العلمي قائم منذ زمن في الخارج على عظماء مثل جوليفر وإسحاق عظيموف وهايدن جونز وينز، وأيضا لدينا في تاريخنا نهاد شريف، والدكتور مصطفى محمود ونبيل فاروق ورؤوف وصفي هؤلاء صنعوا علامات في أدب الخيال العلمي، ويوجد كتيبري هام جدا يسمى "كتيبري ما بعد المحرقة" وهو قائم على فكرة تعرض العالم لكارثة كبيرة جدا سواء حرب نووية أو فيروس ما أو هجوم طبقيين أو نيزك وتسبب في فناء جزء كبيراً من البشرية وتبقى مجموعة تحاول أن تعيش حياتها، ويتواجد مجموعة أخرى تسمى ديستوبيا وتنقسم لمجموعتين منهم مجموعة صغيرة تتحكم في كل شئ وتعيش حياتها في رخاء، والأخرى كبيرة في العدد وتعيش في مشقة وما يشبه السخرى للمجموعة الأولى وهذه التقسيمة متواجدة منذ زمن قديم جداً ومن أوائل كتاب الخيال العلمي هايدن جونز وينز كان متخيل لهذا وإنقسام العالم لمجموعتين ومجموعة تتحكم بالأخرى وأشياء من هذا النوع فذلك تنويع لكتيبري مستغل من أول فكرة للخيال العلمي، ويوجد أفلاما عديدة حول هذه النوعية أشهرها "إليزيوم"، والخيال العلمي ليس شئ جديد علينا على مستوى الأدب أو الأعمال الفنية حيث كان يوجد عمل مكون من سبع حلقات عن رواية العنكبوت للدكتور مصطفى محمود بطولة الأستاذ محمود المليجي، والأستاذ عزت العلايلي ولكن الخيال العلمي بهذا الأسلوب وهذه التقنية في النهاية جديد علينا، وأنا فخور أنني متواجد في هذا العمل وأتمنى أن يستكمل بالشكل اللائق بما بذل فيه من جهد والقيمة الفنية والابداعية للقائمين عليه. سعيد جداً بتجربتي في مسلسل النهاية، وهي تجربة مهمة ونخوض بها منطقة الخيال العلمي بشكل مختلف وجديد غير متواجد في الوطن العربي، ولأن الخيال العلمي قائم منذ زمن في الخارج على عظماء مثل جوليفر وإسحاق عظيموف وهايدن جونز وينز، وأيضا لدينا في تاريخنا نهاد شريف، والدكتور مصطفى محمود ونبيل فاروق ورؤوف وصفي هؤلاء صنعوا علامات في أدب الخيال العلمي، ويوجد كتيبري هام جدا يسمى "كتيبري ما بعد المحرقة" وهو قائم على فكرة تعرض العالم لكارثة كبيرة جدا سواء حرب نووية أو فيروس ما أو هجوم طبقيين أو نيزك وتسبب في فناء جزء كبيراً من البشرية وتبقى مجموعة تحاول أن تعيش حياتها، ويتواجد مجموعة أخرى تسمى ديستوبيا وتنقسم لمجموعتين منهم مجموعة صغيرة تتحكم في كل شئ وتعيش حياتها في رخاء، والأخرى كبيرة في العدد وتعيش في مشقة وما يشبه السخرى للمجموعة الأولى وهذه التقسيمة متواجدة منذ زمن قديم جداً ومن أوائل كتاب الخيال العلمي هايدن جونز وينز كان متخيل لهذا وإنقسام العالم لمجموعتين ومجموعة تتحكم بالأخرى وأشياء من هذا النوع فذلك تنويع لكتيبري مستغل من أول فكرة للخيال العلمي، ويوجد أفلاما عديدة حول هذه النوعية أشهرها "إليزيوم"، والخيال العلمي ليس شئ جديد علينا على مستوى الأدب أو الأعمال الفنية حيث كان يوجد عمل مكون من سبع حلقات عن رواية العنكبوت للدكتور مصطفى محمود بطولة الأستاذ محمود المليجي، والأستاذ عزت العلايلي ولكن الخيال العلمي بهذا الأسلوب وهذه التقنية في النهاية جديد علينا، وأنا فخور أنني متواجد في هذا العمل وأتمنى أن يستكمل بالشكل اللائق بما بذل فيه من جهد والقيمة الفنية والابداعية للقائمين عليه. كيف جاء ترشيحك للمشاركة في "النهاية"؟



ترشيحي للعمل كان عن طريق الاستاذ يوسف الشريف والاستاذ عمرو سمير عاطف ومن خلال المجموعة القائمة على الانتاج والاستاذ زكريا القفاص والاستاذ محمد عبد القوي، وكان لنا تجارب عديدة مع بعض من قبل، وصراحة أكون مستمع جداً مع هذه المجموعة الجميلة التي تحببك وتحمسك للوكيشن وتدفعك لعمل خطوات عديدة للأمام. ترشيحي للعمل كان عن طريق الاستاذ يوسف الشريف والاستاذ عمرو سمير عاطف ومن خلال المجموعة القائمة على الانتاج والاستاذ زكريا القفاص والاستاذ محمد عبد القوي، وكان لنا تجارب عديدة مع بعض من قبل، وصراحة أكون مستمع جداً مع هذه المجموعة الجميلة التي تحببك وتحمسك للوكيشن وتدفعك لعمل خطوات عديدة للأمام. ما الذي جذبك للمشاركة في هذا المسلسل؟



فكرة المسلسل والخيال العلمي الذي به هو ما جذبني للمشاركة فيه، بالاضافة الى أن الأولوية عند مشاركتي في أي عمل فني البحث عن مدى وعي وفهم وإدراك المخرج وتوافقه مع تفكيري، والورق ثاني شئ بعد المخرج، وثالث شئ النجم الخاص بالمسلسل هذه هي المعايير الثلاثة الأساسية عندي وفي النهاية شركة الانتاج ونادراً ما تتدخل في إختياري بشكل حقيقي، وفي هذا المسلسل المخرج الأستاذ ياسر سامي مدرك لما يفعله بشكل جيد جدا ومتفوق في المنطقة التي يعمل فيها وأثناء جلوسك معه تكتشف انه شديد الثقافة والاطلاع في هذه المنطقة وهذا ما أسعدني انه مخرج هذا العمل، والشئ الأخر تأليف الورق من الأستاذ عمرو سمير عاطف والذي أزعم أنه يكاد يكون أهم مؤلف في هذه المنطقة في الوطن العربي والمستوى العالمي في كتاباته، ووجود اسمه على الورق شئ مطمئن الى حد كبير، والشئ الثالث وجود نجم العمل الاستاذ يوسف الشريف وهو واعي وذكي جدا ولديه توجه وإهتمام في تقديم شئ جديد وراقي ومهم للجمهور. فكرة المسلسل والخيال العلمي الذي به هو ما جذبني للمشاركة فيه، بالاضافة الى أن الأولوية عند مشاركتي في أي عمل فني البحث عن مدى وعي وفهم وإدراك المخرج وتوافقه مع تفكيري، والورق ثاني شئ بعد المخرج، وثالث شئ النجم الخاص بالمسلسل هذه هي المعايير الثلاثة الأساسية عندي وفي النهاية شركة الانتاج ونادراً ما تتدخل في إختياري بشكل حقيقي، وفي هذا المسلسل المخرج الأستاذ ياسر سامي مدرك لما يفعله بشكل جيد جدا ومتفوق في المنطقة التي يعمل فيها وأثناء جلوسك معه تكتشف انه شديد الثقافة والاطلاع في هذه المنطقة وهذا ما أسعدني انه مخرج هذا العمل، والشئ الأخر تأليف الورق من الأستاذ عمرو سمير عاطف والذي أزعم أنه يكاد يكون أهم مؤلف في هذه المنطقة في الوطن العربي والمستوى العالمي في كتاباته، ووجود اسمه على الورق شئ مطمئن الى حد كبير، والشئ الثالث وجود نجم العمل الاستاذ يوسف الشريف وهو واعي وذكي جدا ولديه توجه وإهتمام في تقديم شئ جديد وراقي ومهم للجمهور. كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟



يوسف الشريف إنسان رائع جدا وفنان مجتهد وموهوب الى أبعد حد، وكواليس العمل معه دائما تكون شديدة الامتاع وجميعنا قريبين من بعض بالاضافة الى المناقشات الممتعة الى حد كبير وهو من الشخصيات التي تجعلك محب للعمل معه طول الوقت. يوسف الشريف إنسان رائع جدا وفنان مجتهد وموهوب الى أبعد حد، وكواليس العمل معه دائما تكون شديدة الامتاع وجميعنا قريبين من بعض بالاضافة الى المناقشات الممتعة الى حد كبير وهو من الشخصيات التي تجعلك محب للعمل معه طول الوقت. هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟



نعم انتهيت أمس من تصوير مشاهدي الخاصة بالمسلسل وكنت حزين جداً لعدم تواجدي في هذا اللوكيشن مع هذه المجموعة الشديدة الجمال وفي نفس الوقت سعيد لاستكمال العمل على خير، وفريق عمل المسلسل على وشك الانتهاء من تصوير باقي المشاهد ولم يتبقى سوى أيام قليلة جداً. نعم انتهيت أمس من تصوير مشاهدي الخاصة بالمسلسل وكنت حزين جداً لعدم تواجدي في هذا اللوكيشن مع هذه المجموعة الشديدة الجمال وفي نفس الوقت سعيد لاستكمال العمل على خير، وفريق عمل المسلسل على وشك الانتهاء من تصوير باقي المشاهد ولم يتبقى سوى أيام قليلة جداً. ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟



كان يوجد قلق في بعض المشاهد التي كانت تحتوي على الأكشن، ولكن وجود كرو مستمتع بالعمل معهم يجعلك لا تشعر بصعوبة وكنت سعيداً جداً معهم. كان يوجد قلق في بعض المشاهد التي كانت تحتوي على الأكشن، ولكن وجود كرو مستمتع بالعمل معهم يجعلك لا تشعر بصعوبة وكنت سعيداً جداً معهم. من من فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟



يوجد العديد من فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم منهم نجيب الريحاني كنت أتمنى أن أقف أمامه لأنه شخصية فائقة الرقي والابداع الفني وسابق جيلنا حاليا وليس أيامه فقط، وشخصيات أسطورية في الأفلام الأبيض والأسود زينب صدقي أحبها كثيرا، وعبد الفتاح وبالطبع جميلات السينما فاتن حمامة، مديحة كامل، والاستاذ محمود مرسي والاستاذ محمود المليجي والاستاذ محمود عبد العزيز والاستاذ أحمد زكي من الصعب أن أحدد عدد لأنهم كثيرون. يوجد العديد من فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم منهم نجيب الريحاني كنت أتمنى أن أقف أمامه لأنه شخصية فائقة الرقي والابداع الفني وسابق جيلنا حاليا وليس أيامه فقط، وشخصيات أسطورية في الأفلام الأبيض والأسود زينب صدقي أحبها كثيرا، وعبد الفتاح وبالطبع جميلات السينما فاتن حمامة، مديحة كامل، والاستاذ محمود مرسي والاستاذ محمود المليجي والاستاذ محمود عبد العزيز والاستاذ أحمد زكي من الصعب أن أحدد عدد لأنهم كثيرون. من من المخرجين تمنيت العمل معهم؟ Advertisements



كنت أتمنى العمل مع الاستاذ رضوان الكاشف والاستاذ عاطف سالم، كنت أتمنى أن أكون جزء في فيلم "بطل من ورق"، وكنت أتمنى بشدة العمل مع الاستاذ فطين عبد الوهاب بشكل غبر طبيعي. كنت أتمنى العمل مع الاستاذ رضوان الكاشف والاستاذ عاطف سالم، كنت أتمنى أن أكون جزء في فيلم "بطل من ورق"، وكنت أتمنى بشدة العمل مع الاستاذ فطين عبد الوهاب بشكل غبر طبيعي. ومن من الفنانيين الحاليين تتمنى الوقوف أمامهم؟



يوجد العديد من النجمات منهم الاستاذة سوسن بدر، نيللي كريم، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، قامات كثيرة جداً متواجدة أتمنى الوقوف أمامها على مستوى التمثيل النسائي. يوجد العديد من النجمات منهم الاستاذة سوسن بدر، نيللي كريم، حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، قامات كثيرة جداً متواجدة أتمنى الوقوف أمامها على مستوى التمثيل النسائي. أما المستوى التمثيل الذكوري كنت أتمنى العمل مع الاستاذ عمرو واكد، والاستاذ محمود حميدة. والنجوم الشاب أتمنى العمل مع محمد ممدوح تايسون، محمد فراج، ويوجد العديد من الشخصيات المبهرة ونلعب الأدوار بشكل ممتع. ومن المخرجين الذي أتمنى العمل معهم الأستاذة كاملة أبو ذكري، والاستاذ تامر محسن والاستاذ هاني خليفة والاستاذ سامح عبد العزيز وكثيرون غير الذين عملت معهم وفخور بالمشاركة معهم وأتمنى تكرار التجربة مثل الاستاذ أحمد مدحت، والاستاذ محمد شاكر خضير، والاستاذ أحمد نادر جلال، وأتمنى أن توجد فرصة للعب الأدوار الكوميدية. قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟



أنا محب لجميع الأعمال التي قدمتها، لأنني لا أشارك في عمل الا وانا مقتنع ومؤمن به، ولكن لدي دور كان يحتوي على مساحة مختلفة بالتمثيل وهو دور عجبى الذي كان به منطقة إنسانية حلوة ومناطق قوة وضعف وكنت مستمتع أكثر وأنا أجسد هذا الدور، لأن دائما يعرض عليا أدوار شريرة وفي المعتاد يكون نمطي أحادي. أنا محب لجميع الأعمال التي قدمتها، لأنني لا أشارك في عمل الا وانا مقتنع ومؤمن به، ولكن لدي دور كان يحتوي على مساحة مختلفة بالتمثيل وهو دور عجبى الذي كان به منطقة إنسانية حلوة ومناطق قوة وضعف وكنت مستمتع أكثر وأنا أجسد هذا الدور، لأن دائما يعرض عليا أدوار شريرة وفي المعتاد يكون نمطي أحادي. ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟



أتمنى تقديم دور كوميدي، وتاريخي، ورومانسي، وسايكو هؤلاء أربع مناطق أتمنى أن ألعبهم، أحلم بلعب انسان حقيقي يشعر بالوجع، بالاضافة الى أنني أستطيع التحدث باللغة العربية بطلاقة وأتمنى أن أجد فرصة لتقديم شخصية باللغة العربية الفصحى ولا أدرى لما أصبح تواجد هذا النوع قليل ولكني أتمنى. أتمنى تقديم دور كوميدي، وتاريخي، ورومانسي، وسايكو هؤلاء أربع مناطق أتمنى أن ألعبهم، أحلم بلعب انسان حقيقي يشعر بالوجع، بالاضافة الى أنني أستطيع التحدث باللغة العربية بطلاقة وأتمنى أن أجد فرصة لتقديم شخصية باللغة العربية الفصحى ولا أدرى لما أصبح تواجد هذا النوع قليل ولكني أتمنى. كيف تقضي وقتك في فترة الحجر المنزلي؟



في المعتاد أقضي وقتي بين مشاهدة التليفزيون والسوشيال ميديا وممارسة في المعتاد أقضي وقتي بين مشاهدة التليفزيون والسوشيال ميديا وممارسة الرياضة ، وأحياناً أنزل للجري لمدة نصف ساعة أو ساعة على كورنيش النيل، وأحاول قدر المستطاع أن اقرأ كتب وأنمي قدراتي. ما النصائح التي تواجهها لجمهورك لتوعية ضد فيروس كورونا؟



فيروس كورونا يظهر من الخارج أنه لا يحتوي على خطورة خصوصاً انه ممكن أن تصاب نسبة كبيرة مثلا 90% به ولا تتضرر، و ال 10% الأخرون يذهبوا للمستشفيات وهذه أزمة كبيرة تظهر وكأن الموضوع هين ولكن في الحقيقة أنه يوجد سرعة لانتشار المرض ونجد حوالي 10% تحتاج الذهاب الى المستشفى وحاليا أصبح عددنا فوق ال100 مليون وهؤلاء ال10% يعني 10 مليون ويجب أن يكون نصهم في المستشفى فبهذه الطريقة النظام الصحي سوف ينهار حتماً، لذلك يجب محاولة تقليل التواصل مع الأخر على المستوى الجسدي مهمة جداً والحفاظ على المسافات وتقليل النزول قدر الامكان وإرتداء الكمامات وغسل اليدين بالصابون بإستمرار، وأتمنى أن الأزمة تعدي على خير، وأن نستفيد من هذه المرحلة ونستمتع بلحظة هدوء ونجلس مع أسرتنا ونعيد التفكير في مشاكلنا وأمور حياتنا والأشياء التي كنا نتعامل معها ببساطة واكتشفنا فجأة أنها مهمة جداً، وأتمنى أننا لا ننسى ما نمر به حالياً فيما بعد. فيروس كورونا يظهر من الخارج أنه لا يحتوي على خطورة خصوصاً انه ممكن أن تصاب نسبة كبيرة مثلا 90% به ولا تتضرر، و ال 10% الأخرون يذهبوا للمستشفيات وهذه أزمة كبيرة تظهر وكأن الموضوع هين ولكن في الحقيقة أنه يوجد سرعة لانتشار المرض ونجد حوالي 10% تحتاج الذهاب الى المستشفى وحاليا أصبح عددنا فوق ال100 مليون وهؤلاء ال10% يعني 10 مليون ويجب أن يكون نصهم في المستشفى فبهذه الطريقة النظام الصحي سوف ينهار حتماً، لذلك يجب محاولة تقليل التواصل مع الأخر على المستوى الجسدي مهمة جداً والحفاظ على المسافات وتقليل النزول قدر الامكان وإرتداء الكمامات وغسل اليدين بالصابون بإستمرار، وأتمنى أن الأزمة تعدي على خير، وأن نستفيد من هذه المرحلة ونستمتع بلحظة هدوء ونجلس مع أسرتنا ونعيد التفكير في مشاكلنا وأمور حياتنا والأشياء التي كنا نتعامل معها ببساطة واكتشفنا فجأة أنها مهمة جداً، وأتمنى أننا لا ننسى ما نمر به حالياً فيما بعد. هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟



السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة على العالم بأكمله، وأحاول قدر المستطاع التقليل من تأثيرها وأن لا أجعلها تسيطر عليا الى فوق الحد ولا أضيع مجهودي عليها، لكنني أخذ عهد على نفسي أنه لا يصح تجاهل أحد تواصل معي على السوشيال ميديا لذلك أبذل مجهود كبير على السوشيال ميديا يستهلك طاقة ووقت مني وأحياناً تكون طاقة مؤذية ولكن هذه الحياة لكل شئ مميزات وعيوب ومن مميزات السوشيال ميديا الانتشار والتواصل ولكنها من الممكن أن تجعلك مجرد كيان إلكتروني متواجد فقط، وهذا الشئ يقلقني كثيراً الحظر مع كورونا لأن الأزمة تأصل أكثر للتواصل بإختزال الالكترونيات وهذا شئ ليس جيد بالنسبة لحياتنا وأتمنى أن نتخطى هذه الأزمة حتى ترجع الحياة لطبيعتها. السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة على العالم بأكمله، وأحاول قدر المستطاع التقليل من تأثيرها وأن لا أجعلها تسيطر عليا الى فوق الحد ولا أضيع مجهودي عليها، لكنني أخذ عهد على نفسي أنه لا يصح تجاهل أحد تواصل معي على السوشيال ميديا لذلك أبذل مجهود كبير على السوشيال ميديا يستهلك طاقة ووقت مني وأحياناً تكون طاقة مؤذية ولكن هذه الحياة لكل شئ مميزات وعيوب ومن مميزات السوشيال ميديا الانتشار والتواصل ولكنها من الممكن أن تجعلك مجرد كيان إلكتروني متواجد فقط، وهذا الشئ يقلقني كثيراً الحظر مع كورونا لأن الأزمة تأصل أكثر للتواصل بإختزال الالكترونيات وهذا شئ ليس جيد بالنسبة لحياتنا وأتمنى أن نتخطى هذه الأزمة حتى ترجع الحياة لطبيعتها. هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟



نعم أستعد لطرح أعمال جديدة، وأتمنى أن تستكمل على خير.