تراند اليوم : سابع حلقات الفتوة – ياسر جلال يبحث عن الكنز ومي عمر تكتشف حقيقة المُلثم

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل ” الفتوة ” للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها الشيخ مبروك “أحمد خالد صالح” هو من أرشد ياسر جلال لمكان الكنز بعد مقابلته وأخباره بأنه حينما بحث فى أوراق والده الشيخ.

أيضا وجد اسم أحمد الحبالى والد ياسر جلال مذكور فى الورقة، وأن هناك كنزا فى مكان ما تحت بشاير، ويذهب ياسر جلال للمكان ويبحث عن الكنز فيجد نبوت والده بشاير ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب.

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال بلقاء بين “عزمي” أحمد صلاح حسني وضياء عبد الخالق “فرج” كبير المشاديد حول مدى ولائه له ولوالده المعلم صابر أبو شديد كبير الفتوات.

ثم يجتمع احمد خليل بابنته “ليل” مي عمر ويصالحها ويسمح لها بالخروج بعد أن كان قد عاقبها بالحبس داخل المنزل، وتعترف لوالدها بأن أمها ما زالت على قيد الحياة لكنه يؤكد لها أن والدتها ماتت ويحلفها بعدم التفكير مرة أخرى فى هذا الموضوع.

أحمد خالد صالح في دور الشيخ مبروك يحاول معرفة وصية والده وورقه، ويحاول كسر باب غرفته وتكشفه هنادي مهنا “شكر” بعد أن اعتقدت أنه حرامى ولكنه يفهمها فتمنحه مفتاح الغرفة.

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مي عمر تذهب لياسر جلال دكانه لتشتري منه نحاس ولكنه يهرب بوجهه من نظراتها قائلا لها: “مفيش حد يقدر يبص للشمس”، ويدخل معها في وصلة غزل وتكشف مي عمر “ليل” له بأنها تعرفه من نظرات عينيه وتلمح لمعرفتها بأنه الفتوة الملثم، لكنه ينكر وتقول له إنها سوف تنتظره فى مكان تخبره به.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..