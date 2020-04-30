تراند اليوم : لأول مرة.. أوس أوس يكشف سر تحوله من تشجيع الأهلي للزمالك

توك شو

أكد الفنان محمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس” أنه لم يتوقع تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري والسوبر الأفريقي نظرا لصعوبة المنافسة.

وقال “أوس أوس” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر وأن الفترة التى سبقت تتويج الزمالك بلقبي السوبر كانت صعبة على الفريق والجماهير ولكن الضغط هو ما دفع اللاعبين للفوز بالبطولتين.

وظهر الفنان محمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس” فى فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم “سلام ياصاحبى”.

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ويسابق مسئولو الزمالك الزمن لحسم مصير الثلاثي الأجنبي في الفريق والمعارين هذا الموسم وهم النيجيري معروف يوسف والمغربي حميد أحداد والايفواري رزاق سيسيه، وذلك قبل صدور قرار من اتحاد الكرة رسميا بتقليص عدد الأجانب.

ويسعي مسئولو الزمالك لتسويق الثلاثي وحسم مصيرهم قبل صدور القرار ، حيث سيضطر الزمالك وقتها لرحيل اللاعبين بأسعار أقل من قيمتهم الحالية او إعادة اعارتهم مرة اخري وهو ما يرفضه الزمالك في الوقت الحالي.