ألمانيا تصنف حزب الله اللبناني “منظمة ارهابية”

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 08:08 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس حظر حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، على أراضيها وتصنيفه “منظمة إرهابية”.

ونفذت الشرطة الألمانية، في وقت مبكر من صباح اليوم، مداهمات لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الحزب.

ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

وقال متحدث باسم وزارة على تويتر: “حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا”.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسي للحزب وبين وحداته العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.