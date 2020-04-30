شاهد : بعد غياب .. أحدث ظهور للفنانة “صفاء أبو السعود “

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 08:08 صباحاً - أطلت الفنانة المصرية ” صفاء أبو السعود ” بعد غياب طويل عن الساحة الفنية في إعلان خلال شهر رمضان الجاري لأحد المستشفيات . ونشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” صورة لظهور صفاء أبو السعود في الإعلان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” . وعلقت عليها قائلة : ” ظهور صفاء أبو السعود في إعلان مستشفي الناس أسعدني كنتي وحشاني ” . كما علقت الفنانة ” رجاء الجداوي ” على الصورة وكتبت : ” الله وحشانى قوي يا صفاء رمضان كريم ” .

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