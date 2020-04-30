راغب علامة : ” من بحكمونا بلا شرف “

كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 08:08 صباحاً - نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” هاجم فيها الحكومة اللبنانية وعلق على الأوضاع السياسية والإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان .

فكتب في تغريدته قائلا : ” الإنسان الشريف والصادق والمحترم لا يمكن أن يقبل إتهام أي أحد له بالسرقة حتى ولو أعطوه مال الدنيا .. كرامته أغلى عليه من أي شيء ” .

وتابع : ” بينما الحرامي والنصاب والكاذب وقليل الأمانة لو اتهمته بأبشع الإتهامات ولو بصقت على وجهه ليل نهار سيضحك ويقول لك : هذا المطر .. هذه حال من يحكمونا بلا شرف ” .