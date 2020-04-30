محمد حديد يُعلّق على خبر حمل ابنته جيجي.. وهذا ما كشفه عن شقيقتها بيلا

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ محمد حديد والد كل من جيجي وبيلا حديد من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية في بث مباشر عبر انستقرام “الجديد” مع الزميل علي ياسين الذي حاول جاهداً التكلم باللغة العربية، ووجه في بداية حديثه تحية إلى الجمهور الذي يشاهده في الوطن العربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى انه “يصوم حوالي 90 في المئة من الشهر”.

وتابع: “أولادي يصومون في بعض الأحيان سواء ماريال وجيجي وبيلا، وفي بعض الأحيان أنور، وهم يحبون التعرف إلى تقاليد الاسلام، فهم بالنهاية مسلمون وعرب”.

وأضاف: “كنا نتناول العشاء مع والدتي ونطبخ مع بعضنا البعض وكانت أيام جميلة جداً حينما كنت في النصارة المكان الذي ولدت فيه قبل هجرتي إلى أمريكا”.

وعن سرّ تعلقه بوالدته كشف محمد أن ” الأم هي دائماً إلى جانبك وهي التي تدير بالها على العائلة، وكانت امرأة رائعة بكل ما للكلمة من معنى، ولو باستطاعتنا سردّ قصتها لكنا قمنا بذلك، لأنه من الجيد التعرف إليها والتأمل فيها”.

وفيما يتعلق بخبر حمل ابنته جيجي من المغني البريطاني زين مالك الذي شغل محركات البحث على “غوغل” وتصدر الترند العالمي على “تويتر” اختار حديد عدم الحديث عن هذا الموضوع لأنه عائلي ويترك الكشف عنه إلى وقت آخر”، لافتاً في هذا الاطار، الى انه سيكون سعيداً في حال كان الخبر صحيحاً والطفل بصحة جيدة”.

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وفي حال كان صبياً يفضل أن يطلق عليه اسم “محمد” تيمناً باسمه، واضاف: “أنا أطلقت اسم “أنور” على ابني تيمناً باسم والدي.

وعن تعلقه بجذوره العربية لاسيما الفلسطينية قال “لا زلت محافظاً عليها وكل شخص عربي وفلسطيني عليه أن يتمسك بالقضية الفلسطينية، وأبذل قصاري جهدي كي لا ينسوا أولادي وأحفادي فيما بعد البلاد العربية، وهذا من الأمور المهمة جداً عندي”.

من يتكلم العربية من أولادك بشكل أفضل؟

ماريال تتكلم العربية أكثر من غيرها، فنحن لم نعش في أي بلد عربي وكنا نقصد البلاد العربية بهدف السياحة لا أكثر كمصر والمغرب وتونس، ولم نستقر في أي بلد عربي، وهم يقولون لي يا ريت تعلمنا اللعة العربية حتى أنا نسيتها وهي من أجمل اللغات في العالم.