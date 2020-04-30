إيما بونتون: سبايس جيرلز يبحث إقامة حفلات غنائية

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت المغنية البريطانية إيما بونتون، العضوة في فريق سبايس جيرلز: إنها تجري مباحثات مع زملائها من أجل إقامة مزيد من الحفلات الغنائية.

وقالت إيما (البالغة 44 عاماً) لصحيفة ديلي ميل: إن لديها وزميلاتها أمل في العودة للمسرح بعد انتهاء فترة الإغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أنها تتواصل مع صديقتها المغنية جيري هونر لمناقشة الخطط المستقبلية.

وقالت إيما، التي شاركت مع فريق سبايس جيرلز في إحياء 13 حفلاً، العام الماضي: “أتحدث مع جيري وبقية الفتيات حول مشاريع مستقبلية أخرى تجمعنا”.

وكانت عضوة الفريق ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام هى الوحيدة التي تغيَّبت عن هذه الحفلات التي جمعت إيما وميل بي وميل سي وجيري.