"الموسيقيين" تفتح النار على حسن شاكوش

أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، قرار الفترة الماضية بوقف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن الغناء وذلك بعد واقعة "إستاد القاهرة".

وأكد علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، بأن النقابة ستتخذ كافة إجراءتها القانونية، ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب غناءه في برنامج "شيخ الحارة"، وهو موقف عن الغناء، بأمر من النقابة، وليس لديه إي تصريحات.

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.

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