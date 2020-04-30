شكرا لقرائتكم خبر عن "جدعنة ولا حب" لماذا يساعد محمد رمضان نور فى مسلسل "البرنس"..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس" للنجمان محمد رمضان ونوراللبنانية، ويتابع المشاهدين كواليس المشاهد التى تجمعهما خاصة أن محمد رمضان يقف بجانبها وبجانب والدتها طوال الوقت، دون أى علاقة تربطهما سويا سوى إنهما جيران لبعضهما، خاصة بعد انفصال نور اللبنانية عن زوجها ضمن أحداث المسلسل.

مازال يتساءل الجميع هل "رضوان البرنس" محمد رمضان، يساعد "علا" نوراللبنانية من باب الجدعنة أم من باب حبه لها الذى اعترف به منذ كان عمره 16 عاما، ولكنها أخبرته بأنه مجرد شقيقها حيث تكبره فى العمر، وتعتبره شخص مقرب منهم وصديق شقيقها فقط.

فشهدت أحداث الحلقة الخامسة، تعثر "علا" فى الحصول على وظيفة فى أحد الفنادق، فيتصدر محمد رمضان المشهد أيضا بأن يتوسط لها عند صاحب أحد الفنادق كى تعمل فيه، وغازلها قائلا، "يابخت الراجل اللي هتشتغلي عنده كفاية ضحكتك دي أحلى ضحكة في مصر"، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فبعد عودتهما سويا الى منزل والدتها، تفاجئ محمدر مضان بوجود زوجته، التى وضعت نور فى شكل محرج بعد أن طلبت منها الابتعاد عن زوجها وأن لا تحاول أن تخطفه من زوجته وأولاده.

الامر الذى دفع "والدة علا" صفاء الطوخى أن تسأل "رضوان البرنس" عن سبب وقوفه بجوارهما خلال فترة أزمتهما بعد حبس ابنها، قائلة "انت واقف جنبنا عشان انا زى أمك وحمادة صاحبك، ولا عشان رجعت تحب علا من تانى،، ليرد "رضوان" قائلا، "واقف جنبكوا عشان انتى زى أمى وحمادة صاحبى بس أنا مبطلتش أحب علا عشان أرجع أحبها تانى".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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