شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم السابع والأخير من Agents of S.H.I.E.L.D يصل 27 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة ABC، أول فيديو ترويجى لـ الموسم السابع والأخير من مسلسل Agents of S.H.I.E.L.D، المقرر عرضه يوم 27 مايو المقبل على الشبكة، العمل من إنتاج شركة مارفل، واستطاع الفيديو الترويجى أن يقترب من 200 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه، ويتضمن المسلسل 13 حلقة يتم طرحها بشكل متتالى، وهو بطولة النجم كلارك كريج، ويدور حول فريق الدرع المنوط بحماية البشرية من خطر الأبطال الخارقين، وكانت قد انضمت الممثلة التايلندية فلورنس فايفر، للعمل من الموسم الخامس.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والخيال العلمى، وتم عرض الموسم الأول منه عام 2013، وهو من تأليف جاك كيربى وإخراج بوبى روث، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم كلارك كريج، إليزابيث ايستينسن، شارلى ويب.

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قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن بعد معركة نيويورك التى قام فيها "الخارقون" بالكثير من التدمير وتهديد حياة المدنيين ما جعلهم خطرًا على البلاد ومع القوة التى يمتلكها أولئك الخارقون والقوة اللازمة لمحاربتهم فإن ذلك الخطر قد يدمر كل شىء، ومن أجل ذلك يقوم "فيل كولسون" المسئول فى "قسم التدخل والتنفيذ والتخطيط الاستراتيجى الوطني" المعروف بالدرع بتكوين فريق مختار بعناية من أجل أن يقوموا بمواجهة أى خطر محتمل، ومع الأحداث التى أصبحت تتصاعد سريعًا وتصبح أكثر خطرًا بسبب الأفعال التى يقوم بها الخارقون الأشرار، ويجب على فريق الدرع وضع حد لهم.

كما قررالعاملون على مسلسل Grey’s Anatomy، الذى يعرض منه الموسم الـ16 على شبكة ABC، على أن يتم تقليص عدد الموسم الجديد من المسلسل، حيث إنهم لن يقوموا بـ تصوير آخر 4 حلقات من العمل، على أن تعرض آخر حلقة باسم "Put on a Happy Face"، يوم 9 أبريل، ليكون بذلك وصل عدد حلقات المسلسل إلى 21 حلقة، بدلا من 25 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".