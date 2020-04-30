كريم محمود عبدالعزيز يتذكر والده: "مفتقدين الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لوالده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز. وكتب : " كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعادة، وحشتنا قوي، ومفتدقين الفن". ورحل الفنان محمود عبدالعزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016

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