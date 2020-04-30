صور| هشام ماجد يشارك شقيقه في أول بطولة سينمائية له بفيلم "حاسب تحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يخوض الفنان محمود ماجد أول بطولة سينمائية له، عبر فيلم "حاسب تحلم"، الذي يجمعه لأول مرة مع أخيه الفنان هشام ماجد.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي تخيلي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس في المستقبل والذي يتحول فيه حلم أي شخص لواقع يؤثر على حياته، حسبما كشف المخرج محمد ربيع، موضحا أنها تجربة درامية مختلفة عن السائج.

ويجمع الفيلم توليفة من نجوم الدراما، منهم الفنانة القديرة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك في بطولته كل من أحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان، وندى نادر ومن إنتاج "إنه"، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويشهد ظهور خاص من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.