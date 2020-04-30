محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
يخوض الفنان محمود ماجد أول بطولة سينمائية له، عبر فيلم "حاسب تحلم"، الذي يجمعه لأول مرة مع أخيه الفنان هشام ماجد.
وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي تخيلي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس في المستقبل والذي يتحول فيه حلم أي شخص لواقع يؤثر على حياته، حسبما كشف المخرج محمد ربيع، موضحا أنها تجربة درامية مختلفة عن السائج.
ويجمع الفيلم توليفة من نجوم الدراما، منهم الفنانة القديرة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك في بطولته كل من أحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان، وندى نادر ومن إنتاج "إنه"، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويشهد ظهور خاص من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| هشام ماجد يشارك شقيقه في أول بطولة سينمائية له بفيلم "حاسب تحلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.