شاهد.. محمد سامي يخطف الأنظار بمشهد عالمي لانقلاب سيارة محمد رمضان

خطف المخرج محمد سامي الأنظار وحبس أنفاس مشاهدي مسلسله "البرنس" بتنفيذه لمشهد تصادم وانقلاب سيارة بطل العمل محمد رمضان "رضوان البرنس" في ختام الحلقة السادسة .

مشهد التصادم وانقلاب سيارة محمد رمضان وأسرته في "البرنس" تم تنفيذه بمواصفات وتقنيات تصوير مشاهد أكشن عالمية فرغم كون المسلسل إجتماعي إلا أن المخرج محمد سامي لم يبخل علي إخراجه علي طريقة سينما الأكشن لتجسيد ضخامة الجرم الذي فعله الأشقاء للتخلص من أخيهم وزوجته ونجليه من أجل "الميراث" وهي القضية الرئيسة التي يناقشها العمل والتي قد تدفع الكثير من الأسر داخل المجتمعات العربية لارتكاب جرائم بشعه عبر عنها الفنان أحمد زاهر "فتحي البرنس" بجملة :"اللي هنعمله جامد وصعب .. لا رب ولا دين يوافق عليه" قبيل التخطيط للتخلص من شقيقهم

وزوجته وطفليه.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة قيام أحمد زاهر "فتحي" بجمع أصدقائه بمطعم في القاهرة لخداع شقيقتهم ريم سامي"نورا" بأن ما ذكروه أمامها من تدبير لقتل شقيقهم "رضوان" كان مجرد لحظة غضب وذلك خوفا منها أن تكشفهم أو تقوم بالإبلاغ عنهم في حالة تنفيذ مخططهم الشيطاني.

كما حرصت "نورا" على تنبيه "رضوان" بشكل غير مباشر عن مخطط إخوته ونصحته بضرورة الانتباه وأن يحافظ علي نفسه وزوجته وطفليه عندما أخبرها بنيته في أن يذهب لصلح زوجته نجلاء بدر"علا" التي تركت المنزل عقب رؤية صورة نور اللبنانية "علا" بملابسه ..واعترف لها أنها أفضل من عرفها في حياته وأم أبنائه.

وقبيل لحظة تصادم وانقلاب سيارة "رضوان البرنس" وأسرته التي دبرها لها إخواته ونفذها "رأفت" زوج أختهم رحاب الجمل "عبير " .. قام "رضوان " بالكشف عن نيته أن يعطي إخوته حقوقهم في "الميراث " وكسر وصية والده تجنبا للمشاكل معهم ولاقتناعه بأن ذلك هو الصحيح وكل فرد منهم حر في إختيار طريقه وقامت "لبني" بتشجيعه علي ذلك بعدها صدمهم "رأفت" بسيارة نقل عملاقة تسببت في انقلاب سيارتهم عدة مرات ثم اتصل ب أحمد زاهر "فتحي" وأخبره بتنفيذه لعملية القتل.

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.

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